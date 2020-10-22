Аварія на Карпенка-Карого у Луцьку: повідомили про стан постраждалих





Про це розповів Володимир Шмаль.



Аварія за участі двох авто сталася орієнтовно о 12:00, 15 вересня.



Зі слів Володимира Шмаля, одна людина від госпіталізації відмовилася, ще трьох, в стані середньої важкості, ушпиталили до Луцької міської клінічної лікарні.



Після огляду в учасників аварії медики зафіксували травми, забої та перелом. Травмованим надали допомогу та відпустили додому, – розповів телефоном заступник директора Луцької міської лікарні Андрій Смольянінов.



На місці ДТП працювали медики, патрульна поліція та рятувальники.



Як повідомив головний спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції Волині Олег Плазовський, травми отримали водій "Таврії" та двоє його пасажирів. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час зіткнення легковика "Таврії" та позашляховика "Kia", на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку, травмувалися четверо людей.Про це розповів Суспільному телефоном керівник обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастрофАварія за участі двох авто сталася орієнтовно о 12:00, 15 вересня.Зі слів Володимира Шмаля, одна людина від госпіталізації відмовилася, ще трьох, в стані середньої важкості, ушпиталили до Луцької міської клінічної лікарні.Після огляду в учасників аварії медики зафіксували травми, забої та перелом. Травмованим надали допомогу та відпустили додому, – розповів телефоном заступник директора Луцької міської лікарніНа місці ДТП працювали медики, патрульна поліція та рятувальники.Як повідомив головний спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції Волині, травми отримали водій "Таврії" та двоє його пасажирів. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ.

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