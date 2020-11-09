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З'явилося відео аварії на Карпенка-Карого у Луцьку, де постраждали четверо людей

З'явилося відео аварії на Карпенка-Карого у Луцьку, де постраждали четверо людей
В мережі опублікували відео, на яке потрапив момент зіткнення двох автівок на Карпенка-Карого у Луцьку сьогодні, 15 вересня.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.

Сьогодні о 12:43 на камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк на вулиці Карпенка Карого зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі двох легкових автомобілів.

Водій транспортного засобу ЗАЗ не був уважний за кермом, здійснюючи виїзд на вулицю Карпенка-Карого при маневрі повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю КІА, що рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулось жахливе зіткнення, кажуть муніципали.

На місце події одразу прибули екстрена медична допомога, поліція та працівники ДСНС.

Під час зіткнення травмувалися четверо людей. Одна людина від госпіталізації відмовилася, ще трьох, в стані середньої важкості, ушпиталили до Луцької міської клінічної лікарні.

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Теги: відео, ДТП, Карпенка-Карого, Луцьк
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Коментарі 4
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там выезд стрёмный.........но никто с этим ничего не делает
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А з якою швидкість їхала kia, чи це немає значення? На тому відрізку дороги усі їдуть більше 60км/год...
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А чому ніколи не береться до уваги швидкість руху авто по головній дорозі?
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Потрибно лежачий ПОЛИЦАЙ
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