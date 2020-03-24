Судили директора медцентру на Волині, який виписував премії дружині
Сьогодні, 16:50
Генерального директора медичного центру на Волині оштрафували за незаконні дії в умовах реального конфлікту інтересів.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Луцький міськрайонний суд за участі прокурора галузевого відділу Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, генерального директора комунального підприємства "Волинський обласний пульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради.
Посадовець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомив про наявний конфлікт інтересів обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
Упродовж березня-грудня 2020 директор медичної установи видавав і підписував накази про видачу премії дружині, яка працює на цьому ж підприємстві.
Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Луцький міськрайонний суд за участі прокурора галузевого відділу Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, генерального директора комунального підприємства "Волинський обласний пульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради.
Посадовець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомив про наявний конфлікт інтересів обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
Упродовж березня-грудня 2020 директор медичної установи видавав і підписував накази про видачу премії дружині, яка працює на цьому ж підприємстві.
Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.
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