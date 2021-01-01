«Правий сектор» мітингував проти будівництва храмів Московського патріархату мережею «БРСМ-нафта»





Про це стало відомо зі



Пів сотні представників Львівського осередку "Правого сектору" пікетували заправку мережі “БРСМ-нафта” на вулиці Городоцького у Львові. За словами націоналістів, власник мережі азс Андрій Біба за кошти зароблені від продажу пального фінансує будівництво храмів Московського патріархату.



"Власники мережі "БРСМ-нафта" безпосередньо причетні до фінансування Московського патріархату. Що таке Московський патріархат? Це є п'ята колонна, це є агенти впливу тут - на нашій території. Ще тоді, на початку війни вони закликали Путіна вводити російські війська, вони постійно здійснюють підривну діяльність, зомбують наших співвітчизників, говорять що ніякої війни немає, а це є так звана братовбивча війна",- зазначив у своїй промові член Проводу Національно-Визвольного Руху "Правий сектор" Тарас Бобанич (друг Хаммер).



За словами Тарас Бобанича, за останній час, тільки в Західній Україні - у Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській областях, за кошти мережі "БРСМ-нафта" та її власника Андрія Біби було побудовано 10 храмів Московського патріархату. Їх будували для священників, чиї приходи перейшли до ПЦУ, таким чином допомагаючи філії РПЦ зберегти свій вплив на українців.







"За ті кошти, які надходили з мережі заправок "БРСМ-нафта" Андрій Біба активно фінансував розбудову церков Московського патріархату, за що неодноразово мав похвальні грамоти і церковний орден від патріарха Кирила. Ви ніде не побачите інформацію, що мережа БРСМ та Андрій Біба допомагає воїнам ЗСУ, доровольцям, пораненим, сім'ям загиблих, натомість у відкритих джерелах є дуже багато інформації що особисто Андрій Біба та його родина, а також мережа "БРСМ-нафта" є меценатами Московського патріархату", - доповнив промову Тараса Бобанича "Хаммера" інший учасник акції.







На думку учасників акції, самі українці також повинні припинити давати гроші бізнесу, який потім фінансує антиукраїнську діяльність.



Представники “Правого сектору” також звернулись до силових структур України з вимогою звернути увагу на спонсорування антиукраїнської діяльності мережею "БРСМ-нафта" та повідомили, що будуть вдаватись до радикальних заходів, якщо їх не почують.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники «Правого сектору» у Львові провели мітинг з вимогою припинити фінансування будівництва храмів Московського патріархату мережею "БРСМ-нафта".Про це стало відомо зі сторінки "Правого сектору" у Facebook.Пів сотні представників Львівського осередку "Правого сектору" пікетували заправку мережі “БРСМ-нафта” на вулиці Городоцького у Львові. За словами націоналістів, власник мережі азс Андрій Біба за кошти зароблені від продажу пального фінансує будівництво храмів Московського патріархату."Власники мережі "БРСМ-нафта" безпосередньо причетні до фінансування Московського патріархату. Що таке Московський патріархат? Це є п'ята колонна, це є агенти впливу тут - на нашій території. Ще тоді, на початку війни вони закликали Путіна вводити російські війська, вони постійно здійснюють підривну діяльність, зомбують наших співвітчизників, говорять що ніякої війни немає, а це є так звана братовбивча війна",- зазначив у своїй промові член Проводу Національно-Визвольного Руху "Правий сектор"(друг Хаммер).За словами Тарас Бобанича, за останній час, тільки в Західній Україні - у Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській областях, за кошти мережі "БРСМ-нафта" та її власникабуло побудовано 10 храмів Московського патріархату. Їх будували для священників, чиї приходи перейшли до ПЦУ, таким чином допомагаючи філії РПЦ зберегти свій вплив на українців."За ті кошти, які надходили з мережі заправок "БРСМ-нафта" Андрій Біба активно фінансував розбудову церков Московського патріархату, за що неодноразово мав похвальні грамоти і церковний орден від патріарха Кирила. Ви ніде не побачите інформацію, що мережа БРСМ та Андрій Біба допомагає воїнам ЗСУ, доровольцям, пораненим, сім'ям загиблих, натомість у відкритих джерелах є дуже багато інформації що особисто Андрій Біба та його родина, а також мережа "БРСМ-нафта" є меценатами Московського патріархату", - доповнив промову Тараса Бобанича "Хаммера" інший учасник акції.На думку учасників акції, самі українці також повинні припинити давати гроші бізнесу, який потім фінансує антиукраїнську діяльність.Представники “Правого сектору” також звернулись до силових структур України з вимогою звернути увагу на спонсорування антиукраїнської діяльності мережею "БРСМ-нафта" та повідомили, що будуть вдаватись до радикальних заходів, якщо їх не почують.

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