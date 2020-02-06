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У Польщі в будинку, в якому проживали заробітчани з України, сталася пожежа: є жертва

У Польщі в будинку, в якому проживали заробітчани з України, сталася пожежа: є жертва
У понеділок, 13 вересня, близько 21:00 виникла пожежа в одному з будинків для тимчасових працівників у місті Пясечно (Мазовецьке воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на goniec.pl, пожежа виникла на піддашшю приватного житлового будинку, пристосованому до робітничого хостелу. Там мешкали понад 40 тимчасових працівників, переважно з України.

На момент приїзду рятувальників мешканці встигли самостійно покинути палаючу споруду. Однак пізніше виявилося, що не всі. 12 бригад рятувальників боролися з вогнем майже 4 години й тільки після того, як полум'я було повністю загашене та почалися обшуки згарища, наткнулися на тіло людини. Раніше не було інформації, що хтось міг залишитися всередині.

За поки що неофіційною інформацією, загиблим є громадянин України. Тепер справою займатиметься поліція. Рятувальники припускають, що найбільш ймовірною причиною пожежі стала несправність системи опалення будинку.

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Теги: Польща, українці, пожежа
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