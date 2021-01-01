Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 16 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, день буде хмарним - з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Вночі - 13-12⁰ тепла, вдень- 22-24⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, день буде хмарним - з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Вночі - 13-12⁰ тепла, вдень- 22-24⁰ тепла.
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