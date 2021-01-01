В Луцьку знову запрацював єдиний у місті центр реабілітації дітей. ВІДЕО





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З часу запровадження карантину діти могли перебувати у центрі не більше чотирьох годин. Для дітей з віддалених районів послуги центру були недоступними, – розповіла мама одного з пацієнтів центру Олена Романюк.



Наразі у цілодобовому стаціонарі реабілітацію отримують 15 дітей, каже Людмила Казмірук керівниця центру реабілітації. Розповідає: заповнена половина ліжкомісць згідно з рекомендаціями обласного центру контролю та профілактики хвороб, які отримали перед відновленням повноцінної роботи закладу.



"Дітей ми зараз приймаємо на стаціонар з супроводжуючими і з тестами, або сертифікатом. Стаціонар розрахований на 30 ліжкомісць", – додає Людмила Казмірук.



У реабілітаційному центрі відновили групові заняття. Діти на амбулаторному перебуванні займаються чотири години і мають обід. На стаціонарі харчують п’ять разів.



Зі слів керівниці закладу, з дітьми наразі працюють усі фахівці, як і докарантинних обмежень. Щодня на реабілітацію приїздять 80 дітей з Волині і сусідньої Рівненщини.



Марія Круглій привезла в реабілітаційний центр 9-річну доньку. Родина живе у селі Заболоття. Щоб отримувати реабілітацію у центрі, здавала ПЛР-тест.



"Ми збирали документи відправляли заздалегідь, а з експрес ПЛР-тестом їхали за 72 години, щоб був дійсним. Добре, що тепер ми можемо тут ночувати і є п’ятиразове харчування", – каже жінка.



На рік Державний центр комплексної реабілітації "Пролісок" отримує 12 мільйонів гривень з держбюджету і підпорядковується Міністерству соціальної політики, яке погодило відновлення до карантинного режиму роботи.







Через запровадження карантину реабілітаційний процес у Луцькому центрі "Пролісок" призупинили з 16 березня 2020 року. Таке розпорядження видало Міністерство соціальної політики, якому підпорядкований Центр. Влітку 2020 року батьки в Луцьку скаржилися на режим роботи єдиного в місті центру реабілітації для дітей з інвалідністю. До карантинних обмежень діти з районів приїздили у центр на стаціонарне перебування.



4 серпня в "Проліску" організували збори за участю батьків та дирекції центру реабілітації. Батьки просять поліпшити інфраструктуру закладу та продовжити щоденне перебування дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державний центр комплексної реабілітації "Пролісок" відновив цілодобову стаціонарну роботу із п’ятиразовим харчуванням, а також продовжив амбулаторне перебування дітей до п’яти годин з одноразовим харчуванням.Про це Суспільному розповіла керівниця закладу Людмила Казмірук.З часу запровадження карантину діти могли перебувати у центрі не більше чотирьох годин. Для дітей з віддалених районів послуги центру були недоступними, – розповіла мама одного з пацієнтів центру Олена Романюк.Наразі у цілодобовому стаціонарі реабілітацію отримують 15 дітей, каже Людмила Казмірук керівниця центру реабілітації. Розповідає: заповнена половина ліжкомісць згідно з рекомендаціями обласного центру контролю та профілактики хвороб, які отримали перед відновленням повноцінної роботи закладу."Дітей ми зараз приймаємо на стаціонар з супроводжуючими і з тестами, або сертифікатом. Стаціонар розрахований на 30 ліжкомісць", – додає Людмила Казмірук.У реабілітаційному центрі відновили групові заняття. Діти на амбулаторному перебуванні займаються чотири години і мають обід. На стаціонарі харчують п’ять разів.Зі слів керівниці закладу, з дітьми наразі працюють усі фахівці, як і докарантинних обмежень. Щодня на реабілітацію приїздять 80 дітей з Волині і сусідньої Рівненщини.Марія Круглій привезла в реабілітаційний центр 9-річну доньку. Родина живе у селі Заболоття. Щоб отримувати реабілітацію у центрі, здавала ПЛР-тест."Ми збирали документи відправляли заздалегідь, а з експрес ПЛР-тестом їхали за 72 години, щоб був дійсним. Добре, що тепер ми можемо тут ночувати і є п’ятиразове харчування", – каже жінка.На рік Державний центр комплексної реабілітації "Пролісок" отримує 12 мільйонів гривень з держбюджету і підпорядковується Міністерству соціальної політики, яке погодило відновлення до карантинного режиму роботи.Через запровадження карантину реабілітаційний процес у Луцькому центрі "Пролісок" призупинили з 16 березня 2020 року. Таке розпорядження видало Міністерство соціальної політики, якому підпорядкований Центр. Влітку 2020 року батьки в Луцьку скаржилися на режим роботи єдиного в місті центру реабілітації для дітей з інвалідністю. До карантинних обмежень діти з районів приїздили у центр на стаціонарне перебування.4 серпня в "Проліску" організували збори за участю батьків та дирекції центру реабілітації. Батьки просять поліпшити інфраструктуру закладу та продовжити щоденне перебування дітей.

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