У волинські села приїхав священник з Кіпру

На Волині з робочим візитом побував клірик Кіпрської православної церкви архімандрит, настоятель храму Воздвиження Чесного Хреста Господнього у селі Аска (Кіпр), а також секретар Тамасосської й Оринійської єпархії Кіпрської Православної Церкви.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ.Зазначимо, що митрополит Ісая, керуючий Таммассоською та Оринійською єпархією, є одним із семи єпископів Кіпрської Православної Церкви, які незважаючи на позицію Предстоятеля Кіпрської Православної Церкви архієпископа Хризостома ІІ, підтримують позицію саме канонічної Української Православної Церкви та її Предстоятеля Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.Супроводжував священнослужителя та був його перекладачем заступник Відділу зовнішніх церковних зв’язів УПЦ протоієрейДо слова, два роки тому ієрарх Кіпрської Церкви перебував з офіційним візитом на Волині і пообіцяв, православним мешканцям села Раків Ліс приїхати і на освячення нового збудованого храму.Тож нині, 14 вересня 2021 року, архімандрит Нектарій розділяв радість освячення храму разом з громадою. Вже опісля він разом із вікарієм Волинської єпархії, єпископом Камінь-Каширським Афанасій відвідали також і громади сіл Брониця та Нуйно.Архімандрит Нектарій звернтався до вірян зі словами настанови та розповідав, як православним християнам слід переносити всі послані скорботи і випробування. На згадку про зустрічі священник дарував вірянам ікони, привезені з Кіпру.Завершуючи свій візит на Волинь, архімандрит Нектарій та прот. Миколай Данилевич, а також, з благословіння архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, єпископ Камінь-Каширський Афанасій відвідали Волинську духовну семінарії та зустрілися з ректором закладу, його викладачами і студентами.Архімандрит Нектарій розповів про те, що таке священство і чому слід мати до нього покликання. Також він окремо зупинився на темі місіонерського служіння для молоді.Розмова тривала близько 2 годин, однак втоми не відчував жоден з присутніх. Зустріч виявилася такою, про яку кажуть: на одному подиху. На завершення архімандрит Нектарій роздав присутнім на благословення іконочки та пообіцяв, що ця зустріч не остання.