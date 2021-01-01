Волинський нейрохірург розповів, як гуляв на весіллі у дівчини, яку вивів із коми

Волинський нейрохірург Михайло Ловга поділився емоціями після зворушливої події - весілля пацієнтки, яку колись вдалося вивести з коми та врятувати їй життя.Про це лікар Волинської обласної дитячої клінічної лікарні написав на своїй сторінці у фейсбуці.Михайло Ловга написав, що вперше йому довелося гуляти на весіллі, на якому він знав лише наречену та її батьків. А справжньою особливістю цієї події є те, що із цими людьми лікаря познайомила його робота та жахлива трагедія."Як зараз пам‘ятаю дзвінок посеред ночі невролога однієї з районних лікарень, який повідомив про молоду дівчину, яка постраждала в результаті дорожньо-транспортної пригоди - наїзду на неї мотоцикла…І отримана інформація від чергового лікаря змусила мене, тоді ще зовсім юного нейрохірурга, вимагати максимально швидкого транспортування хворої до нашої лікарні і уже планування потенційної операції. Адже, зі слів лікаря, відбулася повторна втрата свідомості, що для нас, нейрохірургів, є червоним прапорцем або іншими словами - високо вірогідним свідченням притиснення структур головного мозку. А це в свою чергу означає, що часу на порятунок життя залишається дуже мало", - сказав нейрохірург.Лікар пригадав, як дівчину без свідомості доставили у медзаклад, її операції, два тижні у комі, вихід з неї, довготривалий процес лікування та реабілітації.І через 5 років дікар отримав неочікуваний дзвінок від Марії, яка запросила його на своє весілля."Минулої п’ятниці, відразу після важкої операції я вдягнув піджак і проїхав 150 км, щоб таки привітати цю тендітну на вигляд, але неймовірно сильну і мужню дівчинку Марію з її неймовірним днем! Не можу описати, що я відчував в той момент, коли зайшов до переповненого залу посеред розгару весілля, які емоції мене переповнювали, коли я вітав наречених, а біля мене стояли її щасливі батьки зі сльозами на очах… Це неймовірні відчуття. Було дуже незручно чути слова від усіх хором «Дякуємо», адже такий результат лікування - це важка робота усього персоналу. Цей момент я теж не забуду ніколи. Як і ціле весілля, адже слів подяки від багатьох родичів ще звучало багато, а батько нареченої не давав мені ні хвильки спокою, делікатно опікуючи і пригощаючи усіма смаколиками і алкоголем!" - написав Михайло Ловга.Лікар подякував неймовірному сімейству за можливість порадіти великій перемозі в такий спосіб.Саме такі випадки «підживлюють» нас, лікарів, і надають сили і бажання рухатись в правильному напрямку. Впевнений, Марія достатньо настраждалась, щоб далі тільки насолоджуватись щасливому і радісному сімейному життю", - підсумував Михайло Ловга.