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Очільник волинської лікарні розповів, як виникла ідея створення скандальних бирок для немовлят

Очільник волинської лікарні розповів, як виникла ідея створення скандальних бирок для немовлят
Головний лікар Нововолинської міської лікарні Олег Шепелик розповів, як виникла ідея створення скандальних бирок для новонароджених.

Про це повідомляє ВВС.

Нагадаємо, 10 вересня у лікарні у місті Нововолинськ немовлятам почали чіпляти бирки з написом "Зроблено з любов'ю ". А ще там був "склад" дитини й інші позначки, характерні для одягу. Склад: 50%-мама, 50%-тато. Лікарня змінила бирки, які розбурхали скандал

Гумористичний задум зрозуміли не всі

Фото бирок запостили у Facebook лікарні із запитанням: "Як це мило, правда ж?"

Частина користувачів з цим твердженням погоджувалась, а частина висловила обурення.

"Не сприймаю я таке ставлення до народження Людини", - написала співголова Всеукраїнської громадської організації "Служба захисту дітей" Людмила Волинець. Цей допис почали широко цитувати ЗМІ.

Сама новина про бирки також швидко розлетілася Україною.

Через кілька днів у лікарні напис замінили.

Директор Нововолинської лікарні Олег Шипелик, який ініціював створення таких бирок, каже, що спантеличений таким суспільним резонансом, а особливо тим, що ця новина розійшлася у російських ЗМІ.

"Донька попросила в мене на шкільний проєкт кілька моїх дитячих фотографій. Я взявся шукати - і от в старому альбомі серед них була стара клейончаста бирочка. На ній написано прізвище мами, моя вага і ріст. Я подумав: "А що зараз видають?".

Олег Шипелик пояснив, як у нього народилася ідея напису

Так, розповідає пан Шпелик, у нього народилася ідея зробити для теперішніх мам і дітей "щось таке, щоб їм було приємно згадати через 20-30 років".

"Доручив підібрати варіанти і погодити з батьками. Їм цей сподобався. Знаєте, молоді мами… І вдягається ж лише раз під час виписки - дома з цим ніхто ж не ходить".

Однак після розголосу в лікарні розробили інший дизайн бирок, аби нікого не образити.

Якщо батьки ще не обрали імені дитини, будуть вписувати щось на кшталт "наше сонечко", "ангелик".

Бирки друкують на картоні з даними немовляти. Старша акушерка Віра Жидкова розповіла, що їх вже отримали 10 немовлят.

Їй самій більше до вподоби другий варіант "із сердечками".

"Я в мам питаюся, який їм кращий і вони вибирають. До мене підходила жінка, яка ось-ось має народжувати й казала: "Ви той перший зразок з тим утюжком не видаляйте, бо я тільки такий хочу". Бачте, одні зрозуміли, інші - ні".

Вікторія Туз, яка народила в цій лікарні напередодні, для свого сина Давида обрала другий варіант: "Проти першого нічого не маю, але із сердечком мені більше подобається. Взагалі дуже рада, що така ініціатива з'явилася саме зараз, коли я народила, бо до цього взагалі нічого не давали".

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Теги: Волинь, Нововолинськ, бирки
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