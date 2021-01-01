Очільник волинської лікарні розповів, як виникла ідея створення скандальних бирок для немовлят
Сьогодні, 08:35
Головний лікар Нововолинської міської лікарні Олег Шепелик розповів, як виникла ідея створення скандальних бирок для новонароджених.
Про це повідомляє ВВС.
Нагадаємо, 10 вересня у лікарні у місті Нововолинськ немовлятам почали чіпляти бирки з написом "Зроблено з любов'ю ". А ще там був "склад" дитини й інші позначки, характерні для одягу. Склад: 50%-мама, 50%-тато. Лікарня змінила бирки, які розбурхали скандал
Гумористичний задум зрозуміли не всі
Фото бирок запостили у Facebook лікарні із запитанням: "Як це мило, правда ж?"
Частина користувачів з цим твердженням погоджувалась, а частина висловила обурення.
"Не сприймаю я таке ставлення до народження Людини", - написала співголова Всеукраїнської громадської організації "Служба захисту дітей" Людмила Волинець. Цей допис почали широко цитувати ЗМІ.
Сама новина про бирки також швидко розлетілася Україною.
Через кілька днів у лікарні напис замінили.
Директор Нововолинської лікарні Олег Шипелик, який ініціював створення таких бирок, каже, що спантеличений таким суспільним резонансом, а особливо тим, що ця новина розійшлася у російських ЗМІ.
"Донька попросила в мене на шкільний проєкт кілька моїх дитячих фотографій. Я взявся шукати - і от в старому альбомі серед них була стара клейончаста бирочка. На ній написано прізвище мами, моя вага і ріст. Я подумав: "А що зараз видають?".
Олег Шипелик пояснив, як у нього народилася ідея напису
Так, розповідає пан Шпелик, у нього народилася ідея зробити для теперішніх мам і дітей "щось таке, щоб їм було приємно згадати через 20-30 років".
"Доручив підібрати варіанти і погодити з батьками. Їм цей сподобався. Знаєте, молоді мами… І вдягається ж лише раз під час виписки - дома з цим ніхто ж не ходить".
Однак після розголосу в лікарні розробили інший дизайн бирок, аби нікого не образити.
Якщо батьки ще не обрали імені дитини, будуть вписувати щось на кшталт "наше сонечко", "ангелик".
Бирки друкують на картоні з даними немовляти. Старша акушерка Віра Жидкова розповіла, що їх вже отримали 10 немовлят.
Їй самій більше до вподоби другий варіант "із сердечками".
"Я в мам питаюся, який їм кращий і вони вибирають. До мене підходила жінка, яка ось-ось має народжувати й казала: "Ви той перший зразок з тим утюжком не видаляйте, бо я тільки такий хочу". Бачте, одні зрозуміли, інші - ні".
Вікторія Туз, яка народила в цій лікарні напередодні, для свого сина Давида обрала другий варіант: "Проти першого нічого не маю, але із сердечком мені більше подобається. Взагалі дуже рада, що така ініціатива з'явилася саме зараз, коли я народила, бо до цього взагалі нічого не давали".
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Про це повідомляє ВВС.
Нагадаємо, 10 вересня у лікарні у місті Нововолинськ немовлятам почали чіпляти бирки з написом "Зроблено з любов'ю ". А ще там був "склад" дитини й інші позначки, характерні для одягу. Склад: 50%-мама, 50%-тато. Лікарня змінила бирки, які розбурхали скандал
Гумористичний задум зрозуміли не всі
Фото бирок запостили у Facebook лікарні із запитанням: "Як це мило, правда ж?"
Частина користувачів з цим твердженням погоджувалась, а частина висловила обурення.
"Не сприймаю я таке ставлення до народження Людини", - написала співголова Всеукраїнської громадської організації "Служба захисту дітей" Людмила Волинець. Цей допис почали широко цитувати ЗМІ.
Сама новина про бирки також швидко розлетілася Україною.
Через кілька днів у лікарні напис замінили.
Директор Нововолинської лікарні Олег Шипелик, який ініціював створення таких бирок, каже, що спантеличений таким суспільним резонансом, а особливо тим, що ця новина розійшлася у російських ЗМІ.
"Донька попросила в мене на шкільний проєкт кілька моїх дитячих фотографій. Я взявся шукати - і от в старому альбомі серед них була стара клейончаста бирочка. На ній написано прізвище мами, моя вага і ріст. Я подумав: "А що зараз видають?".
Олег Шипелик пояснив, як у нього народилася ідея напису
Так, розповідає пан Шпелик, у нього народилася ідея зробити для теперішніх мам і дітей "щось таке, щоб їм було приємно згадати через 20-30 років".
"Доручив підібрати варіанти і погодити з батьками. Їм цей сподобався. Знаєте, молоді мами… І вдягається ж лише раз під час виписки - дома з цим ніхто ж не ходить".
Однак після розголосу в лікарні розробили інший дизайн бирок, аби нікого не образити.
Якщо батьки ще не обрали імені дитини, будуть вписувати щось на кшталт "наше сонечко", "ангелик".
Бирки друкують на картоні з даними немовляти. Старша акушерка Віра Жидкова розповіла, що їх вже отримали 10 немовлят.
Їй самій більше до вподоби другий варіант "із сердечками".
"Я в мам питаюся, який їм кращий і вони вибирають. До мене підходила жінка, яка ось-ось має народжувати й казала: "Ви той перший зразок з тим утюжком не видаляйте, бо я тільки такий хочу". Бачте, одні зрозуміли, інші - ні".
Вікторія Туз, яка народила в цій лікарні напередодні, для свого сина Давида обрала другий варіант: "Проти першого нічого не маю, але із сердечком мені більше подобається. Взагалі дуже рада, що така ініціатива з'явилася саме зараз, коли я народила, бо до цього взагалі нічого не давали".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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