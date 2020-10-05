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Брат і сестра з Волині завоювали золото і срібло чемпіонату України з лижних гонок

Брат і сестра з Волині завоювали золото і срібло чемпіонату України з лижних гонок
Спортсмени федерації біатлону Волині показали достойні результати на чемпіонаті України.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

У зв'язку із нестачею коштів, ФБВ відправила на змагання лише найкращих спортсменів. Та, попри відсутність фінансової підтримки, наша команда гідно провела два змагальних дні.

У вчорашньому спринті дівчат вікової категорії 2006–2007 років народження Аліна Хміль фінішувала п'ятою, а сьогодні в індивідуальній гонці класичним стилем спортсменка здобула срібну медаль. До першого місця їй не вистачило трішки більше секунди.

Також сьогодні до змагань приєднався її брат Михайло Хміль. В індивідуальній гонці класичним стилем вікової категорії 2004–2005 років народження йому не було рівних. Він здобув золоту медаль Чемпіонату України.

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Теги: спорт, біатлон, Волинь
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