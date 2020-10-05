Брат і сестра з Волині завоювали золото і срібло чемпіонату України з лижних гонок





Про це повідомляє газета



У зв'язку із нестачею коштів, ФБВ відправила на змагання лише найкращих спортсменів. Та, попри відсутність фінансової підтримки, наша команда гідно провела два змагальних дні.



У вчорашньому спринті дівчат вікової категорії 2006–2007 років народження Аліна Хміль фінішувала п'ятою, а сьогодні в індивідуальній гонці класичним стилем спортсменка здобула срібну медаль. До першого місця їй не вистачило трішки більше секунди.



Також сьогодні до змагань приєднався її брат Михайло Хміль. В індивідуальній гонці класичним стилем вікової категорії 2004–2005 років народження йому не було рівних. Він здобув золоту медаль Чемпіонату України.

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