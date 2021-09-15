Ексзаступник генпрокурора стверджує, що В'ячеслава Чорновола вбили кастетом

Микола Голомша наполягає, що лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл помер не внаслідок ДТП – його убили ударами кастета в голову.



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"Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія. Безперечно, що (смерть настала – ред.) не у ДТП… Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми "розкрутили" експерта, який сказав, що він не вскривав (не проводив розтин – ред.) тіла Чорновола", - сказав Голомша.



За словами Голомші, було встановлено, що були відключені подушки безпеки, підроблений огляду місця події, а також встановлено вбивство на Волині основного свідка.



Також колишній заступник генпрокурора заявив, що достеменно знає про "чотири удари кастетом", бо він "очолював розслідування цієї справи, керував усіма слідчими, прокурорами і безпосередньо читав експертизу і спілкувався з експертом". Голомша додав, що, на його думку, "експерт готовий дати інтерв’ю УП з цього приводу".



На запитання, чи є експертиза "на папері" щодо вбивства, він заявив, що "безперечно експертиза є на папері".



Водночас Голомша повідомив, що не може довго говорити, бо перебуває за кермом і має незабаром вийти в ефір, він пообіцяв зв’язатися з УП найближчим часом, щоб продовжити розмову.



Варто зазначити, що Голомша про вбивство Чорновола кастетом заявляє не вперше – таку інформацію він уже озвучував в інтерв’ю, зокрема, у 2015 році.



Водночас у березні 2021 року заступник директора департаменту МВС з комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" повідомив, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 1999 року, а підтверджень інших версій загибелі наразі немає.



За словами Тракала, експертиза тривала майже 2 роки (31.01.2017 – 29.10.2018).



Він також додав, що підтвердження теорії, що Чорновіл був смертельно травмований вже після ДТП, зокрема версії про ушкодження кастетом, експертиза, відпрацювавши наявні матеріали, не знайшла, однак повністю її теж не виключає.



В’ячеслав Чорновіл загинув у результаті автокатастрофи на трасі "Бориспіль – Золотоноша" 25 березня 1999 року. У 2000 році Чорновіл був удостоєний звання Герой України посмертно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній заступник генпрокуроранаполягає, що лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл помер не внаслідок ДТП – його убили ударами кастета в голову.Про це повідомляє "Українська правда" "Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія. Безперечно, що (смерть настала – ред.) не у ДТП… Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми "розкрутили" експерта, який сказав, що він не вскривав (не проводив розтин – ред.) тіла Чорновола", - сказав Голомша.За словами Голомші, було встановлено, що були відключені подушки безпеки, підроблений огляду місця події, а також встановлено вбивство на Волині основного свідка.Також колишній заступник генпрокурора заявив, що достеменно знає про "чотири удари кастетом", бо він "очолював розслідування цієї справи, керував усіма слідчими, прокурорами і безпосередньо читав експертизу і спілкувався з експертом". Голомша додав, що, на його думку, "експерт готовий дати інтерв’ю УП з цього приводу".На запитання, чи є експертиза "на папері" щодо вбивства, він заявив, що "безперечно експертиза є на папері".Водночас Голомша повідомив, що не може довго говорити, бо перебуває за кермом і має незабаром вийти в ефір, він пообіцяв зв’язатися з УП найближчим часом, щоб продовжити розмову.Варто зазначити, що Голомша про вбивство Чорновола кастетом заявляє не вперше – таку інформацію він уже озвучував в інтерв’ю, зокрема, у 2015 році.Водночас у березні 2021 року заступник директора департаменту МВС з комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" повідомив, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 1999 року, а підтверджень інших версій загибелі наразі немає.За словами Тракала, експертиза тривала майже 2 роки (31.01.2017 – 29.10.2018).Він також додав, що підтвердження теорії, що Чорновіл був смертельно травмований вже після ДТП, зокрема версії про ушкодження кастетом, експертиза, відпрацювавши наявні матеріали, не знайшла, однак повністю її теж не виключає.В’ячеслав Чорновіл загинув у результаті автокатастрофи на трасі "Бориспіль – Золотоноша" 25 березня 1999 року. У 2000 році Чорновіл був удостоєний звання Герой України посмертно.

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