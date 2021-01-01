Комаровський попередив батьків про нову небезпечну популярну розвагу дітей
Сьогодні, 00:15
Лікар і телеведучий Євген Комаровський попередив батьків про нову небезпечну дитячу "забаву" - сніффінг, яка може привести до смерті дитини.
Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram, - пише Кореспондент.
Лікар зазначив, що саме через сніффінг нещодавно загинула неповнолітня дитина в Першотравенську Дніпропетровської області.
Комаровський розповів, що сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ із запальничок або балонів для їхньої заправки.
"Відомо про значну кількість дитячих смертей через їхнє захоплення сніффінгом. У зоні ризику, зокрема й діти молодшого шкільного віку", - попередив Комаровський.
Лікар Євген Комаровський згадав трагічний випадок, який стався в Дніпропетровській області, коли 15-річний хлопець вдихнув газ з балона для заправки запальничок і відразу після цього помер.
Відомо, що балон купила 14-річна подруга хлопця. Пізніше дівчинка розповіла, що вони хотіли записати ролик для TikTok, "для приколу".
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Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram, - пише Кореспондент.
Лікар зазначив, що саме через сніффінг нещодавно загинула неповнолітня дитина в Першотравенську Дніпропетровської області.
Комаровський розповів, що сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ із запальничок або балонів для їхньої заправки.
"Відомо про значну кількість дитячих смертей через їхнє захоплення сніффінгом. У зоні ризику, зокрема й діти молодшого шкільного віку", - попередив Комаровський.
Лікар Євген Комаровський згадав трагічний випадок, який стався в Дніпропетровській області, коли 15-річний хлопець вдихнув газ з балона для заправки запальничок і відразу після цього помер.
Відомо, що балон купила 14-річна подруга хлопця. Пізніше дівчинка розповіла, що вони хотіли записати ролик для TikTok, "для приколу".
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