вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Комаровський попередив батьків про нову небезпечну популярну розвагу дітей

Комаровський попередив батьків про нову небезпечну популярну розвагу дітей
Лікар і телеведучий Євген Комаровський попередив батьків про нову небезпечну дитячу "забаву" - сніффінг, яка може привести до смерті дитини.

Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram, - пише Кореспондент.

Лікар зазначив, що саме через сніффінг нещодавно загинула неповнолітня дитина в Першотравенську Дніпропетровської області.

Комаровський розповів, що сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ із запальничок або балонів для їхньої заправки.

"Відомо про значну кількість дитячих смертей через їхнє захоплення сніффінгом. У зоні ризику, зокрема й діти молодшого шкільного віку", - попередив Комаровський.

Лікар Євген Комаровський згадав трагічний випадок, який стався в Дніпропетровській області, коли 15-річний хлопець вдихнув газ з балона для заправки запальничок і відразу після цього помер.

Відомо, що балон купила 14-річна подруга хлопця. Пізніше дівчинка розповіла, що вони хотіли записати ролик для TikTok, "для приколу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що найчастіше питають на співбесідах
Сьогодні, 01:13
Комаровський попередив батьків про нову небезпечну популярну розвагу дітей
Сьогодні, 00:15
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ексзаступник генпрокурора стверджує, що В'ячеслава Чорновола вбили кастетом
15 вересень, 23:34
Волинський нейрохірург розповів, як гуляв на весіллі у дівчини, яку вивів із коми
15 вересень, 22:58
Схожі новини
У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем
14 вересень, 16:46
Лікар пояснила, які ускладнення COVID-19 можуть бути у дітей Лікар пояснила, які ускладнення COVID-19 можуть бути у дітей
10 вересень, 18:18
У TikTok повернувся небезпечний челендж: дітей після відео госпіталізовують з опіками У TikTok повернувся небезпечний челендж: дітей після відео госпіталізовують з опіками
02 вересень, 23:35
«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції «Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
30 серпень, 19:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що найчастіше питають на співбесідах
Сьогодні, 01:13
 0
Комаровський попередив батьків про нову небезпечну популярну розвагу дітей
Сьогодні, 00:15
 0
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ексзаступник генпрокурора стверджує, що В'ячеслава Чорновола вбили кастетом
15 вересень, 23:34
 0
Волинський нейрохірург розповів, як гуляв на весіллі у дівчини, яку вивів із коми
15 вересень, 22:58
 0
Медіа
відео
1/8