Комаровський попередив батьків про нову небезпечну популярну розвагу дітей





Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram, - пише



Лікар зазначив, що саме через сніффінг нещодавно загинула неповнолітня дитина в Першотравенську Дніпропетровської області.



Комаровський розповів, що сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ із запальничок або балонів для їхньої заправки.



"Відомо про значну кількість дитячих смертей через їхнє захоплення сніффінгом. У зоні ризику, зокрема й діти молодшого шкільного віку", - попередив Комаровський.



Лікар Євген Комаровський згадав трагічний випадок, який стався в Дніпропетровській області, коли 15-річний хлопець вдихнув газ з балона для заправки запальничок і відразу після цього помер.



Відомо, що балон купила 14-річна подруга хлопця. Пізніше дівчинка розповіла, що вони хотіли записати ролик для TikTok, "для приколу".

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