Дистанційна підготовка та посвідчення кур'єром: уряд полегшив життя майбутнім водіям





Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу, 15 вересня, повідомляє



Як пояснив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, йдеться про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС і про можливість отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку.



Йдеться про можливість для майбутніх водіїв і тих, хто перекваліфіковується, навчатися онлайн.



Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.



Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо заклад втрачає акредитацію, то і онлайн-навчання призупиняється.



Посвідчення водія, замовлене через «Дію» чи електронний кабінет водія, за бажанням та за окрему плату через МВС можуть привезти кур’єром чи відправити поштою.



Крім того, вартість послуги щодо перереєстрації чи реєстрації транспортних засобів усіх категорій пропонують збільшити до 200 грн.



Нагадаємо, в Україні спростили замовлення і відновлення водійського посвідчення, а також реєстрацію автомобіля при покупці в автосалоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів дозволив майбутнім водіям готуватися до здачі екзаменів онлайн, а також отримати посвідчення водія кур'єром.Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу, 15 вересня, повідомляє "Главком" Як пояснив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, йдеться про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС і про можливість отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку.Йдеться про можливість для майбутніх водіїв і тих, хто перекваліфіковується, навчатися онлайн.Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо заклад втрачає акредитацію, то і онлайн-навчання призупиняється.Посвідчення водія, замовлене через «Дію» чи електронний кабінет водія, за бажанням та за окрему плату через МВС можуть привезти кур’єром чи відправити поштою.Крім того, вартість послуги щодо перереєстрації чи реєстрації транспортних засобів усіх категорій пропонують збільшити до 200 грн.Нагадаємо, в Україні спростили замовлення і відновлення водійського посвідчення, а також реєстрацію автомобіля при покупці в автосалоні.

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