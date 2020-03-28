Пенсіонери, яким 70+, отримають надбавку до пенсії





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«З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати у сумі до 300 гривень. Це стосуватиметься тих категорій громадян, пенсія яких є меншою від розміру середньої заробітної плати за 2020 рік», — зазначив Шмигаль, передає Урядовий портал.



Прем’єр-міністр також нагадав, що з жовтня 2021 року пенсіонери віком 75-80 років отримуватимуть доплати до 400 гривень.



Для осіб старших за 70 років за наявності тривалого стажу роботи (у чоловіків – 35 років, а у жінок – 30 років) мінімальна пенсійна виплата з жовтня 2022 року складатиме 3000 грн.



За наявності стажу меншої тривалості мінімальна пенсійна виплата для вказаних осіб визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу і при наявності страхового стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років складатиме не менше, ніж 2 500 гривень.



Внаслідок прийняття цієї постанови додаткові до пенсії щомісячні виплати одержуватимуть понад 4 млн пенсіонерів старше 70 років. (3 2020 року додаткові виплати 500 грн одержують 1,4 млн осіб старше 80 років, з 1 жовтня 2021 року розпочнуться такі виплати у розмірі 400 грн для майже 1 млн пенсіонерів віком від 75 до 80 років).



У 2022 році при виході на пенсію в 60 років жінкам встановлюватиметься підвищення до пенсії у розмірі 9 відсотків. Таке підвищення збереже співвідношення у розмірах пенсій жінок за наявності однакової тривалості страхового стажу і заробітку у 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виплат особам віком від 70 до 75 років доплат до пенсії у розмірі до 300 грн з 1 жовтня 2022 року.Про це повідомляє "Діло". «З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати у сумі до 300 гривень. Це стосуватиметься тих категорій громадян, пенсія яких є меншою від розміру середньої заробітної плати за 2020 рік», — зазначив Шмигаль, передає Урядовий портал.Прем’єр-міністр також нагадав, що з жовтня 2021 року пенсіонери віком 75-80 років отримуватимуть доплати до 400 гривень.Для осіб старших за 70 років за наявності тривалого стажу роботи (у чоловіків – 35 років, а у жінок – 30 років) мінімальна пенсійна виплата з жовтня 2022 року складатиме 3000 грн.За наявності стажу меншої тривалості мінімальна пенсійна виплата для вказаних осіб визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу і при наявності страхового стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років складатиме не менше, ніж 2 500 гривень.Внаслідок прийняття цієї постанови додаткові до пенсії щомісячні виплати одержуватимуть понад 4 млн пенсіонерів старше 70 років. (3 2020 року додаткові виплати 500 грн одержують 1,4 млн осіб старше 80 років, з 1 жовтня 2021 року розпочнуться такі виплати у розмірі 400 грн для майже 1 млн пенсіонерів віком від 75 до 80 років).У 2022 році при виході на пенсію в 60 років жінкам встановлюватиметься підвищення до пенсії у розмірі 9 відсотків. Таке підвищення збереже співвідношення у розмірах пенсій жінок за наявності однакової тривалості страхового стажу і заробітку у 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам.

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