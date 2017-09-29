В Італії священник на пожертви парафіян влаштовував вечірки з наркотиками
Сьогодні, 03:18
В італійському місті Прато 40-річного священика Франческо Спаньєзі звинуватили у незаконному обігу наркотиків.
Про це повідомляє газета La Nazione, - пише УНІАН.
Зазначається, що Спаньєзі помістили під домашній арешт.
Разом зі спільником він нібито організовував "вечірки з сексуальним підтекстом", на які запрошував гостей з сайтів знайомств. Спеціально для цих заходів вони купували кокаїн і гамма-бутиролактон – так званий "наркотик для зґвалтувань".
За версією слідства, гроші на наркотики Спаньєзі брав з пожертвувань парафіян церкви, в якій служив. При цьому на самих вечірках заборонені речовини поширювалися безкоштовно.
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Про це повідомляє газета La Nazione, - пише УНІАН.
Зазначається, що Спаньєзі помістили під домашній арешт.
Разом зі спільником він нібито організовував "вечірки з сексуальним підтекстом", на які запрошував гостей з сайтів знайомств. Спеціально для цих заходів вони купували кокаїн і гамма-бутиролактон – так званий "наркотик для зґвалтувань".
За версією слідства, гроші на наркотики Спаньєзі брав з пожертвувань парафіян церкви, в якій служив. При цьому на самих вечірках заборонені речовини поширювалися безкоштовно.
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