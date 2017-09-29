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В Італії священник на пожертви парафіян влаштовував вечірки з наркотиками

В Італії священник на пожертви парафіян влаштовував вечірки з наркотиками
В італійському місті Прато 40-річного священика Франческо Спаньєзі звинуватили у незаконному обігу наркотиків.

Про це повідомляє газета La Nazione, - пише УНІАН.

Зазначається, що Спаньєзі помістили під домашній арешт.

Разом зі спільником він нібито організовував "вечірки з сексуальним підтекстом", на які запрошував гостей з сайтів знайомств. Спеціально для цих заходів вони купували кокаїн і гамма-бутиролактон – так званий "наркотик для зґвалтувань".

За версією слідства, гроші на наркотики Спаньєзі брав з пожертвувань парафіян церкви, в якій служив. При цьому на самих вечірках заборонені речовини поширювалися безкоштовно.

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Теги: Італія, курйоз, релігія
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