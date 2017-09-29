В Італії священник на пожертви парафіян влаштовував вечірки з наркотиками

Франческо Спаньєзі звинуватили у незаконному обігу наркотиків.



Про це повідомляє газета La Nazione, - пише



Зазначається, що Спаньєзі помістили під домашній арешт.



Разом зі спільником він нібито організовував "вечірки з сексуальним підтекстом", на які запрошував гостей з сайтів знайомств. Спеціально для цих заходів вони купували кокаїн і гамма-бутиролактон – так званий "наркотик для зґвалтувань".



За версією слідства, гроші на наркотики Спаньєзі брав з пожертвувань парафіян церкви, в якій служив. При цьому на самих вечірках заборонені речовини поширювалися безкоштовно.

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