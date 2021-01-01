У ЖК «Струмочок» під Луцьком продають збудований котедж*

157 м2, вартість - 110 000 $. В ціну також входить 7,5 соток власної землі поруч із будинком.



Про це йдеться на сайті



Особливість дизайну цих котеджів – просторі кімнати. На другому поверсі простору додає висота кімнат (найвища точка - більше 3 метрів!) та великі панорамні вікна.



На першому поверсі розташований передпокій, окрема кухня (17 м2), санвузол, коридор та велика вітальня (33 м2). Є можливість облаштувати кухню-студію в частині вітальні, отримавши додаткову кімнату.



На другому поверсі - 3 кімнати, гардероб та простора ванна (11,5 м2).





ЖК “Струмочок” - це комплекс таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків у селі Струмівка під Луцьком. Розташований на ділянці площею понад 7 гектарів. На території буде облаштовано велику відпочинкову зону з спортивними майданчиками та місцями для дитячих ігор. Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька автомобілем – 15 хв.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook:



Інстаграм:



Youtube:



Телеграм:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. житловому комплексі «Струмочок» під Луцьком з’явилася нова пропозиція - повністю збудований двоповерховий котедж. Його площа -, вартість -. В ціну також входитьвласної землі поруч із будинком.Про це йдеться на сайті БК Інвестор Особливість дизайну цих котеджів – просторі кімнати. На другому поверсі простору додає висота кімнат (найвища точка - більше 3 метрів!) та великі панорамні вікна.На першому поверсі розташований передпокій, окрема кухня (17 м2), санвузол, коридор та велика вітальня (33 м2). Є можливість облаштувати кухню-студію в частині вітальні, отримавши додаткову кімнату.На другому поверсі - 3 кімнати, гардероб та простора ванна (11,5 м2).ЖК “Струмочок” - це комплекс таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків у селі Струмівка під Луцьком. Розташований на ділянці площею понад 7 гектарів. На території буде облаштовано велику відпочинкову зону з спортивними майданчиками та місцями для дитячих ігор. Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька автомобілем – 15 хв.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:+38 067 543 48 71Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію