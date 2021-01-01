У ЖК «Струмочок» під Луцьком продають збудований котедж*
Сьогодні, 09:00
У житловому комплексі «Струмочок» під Луцьком з’явилася нова пропозиція - повністю збудований двоповерховий котедж. Його площа - 157 м2, вартість - 110 000 $. В ціну також входить 7,5 соток власної землі поруч із будинком.
Про це йдеться на сайті БК Інвестор.
Особливість дизайну цих котеджів – просторі кімнати. На другому поверсі простору додає висота кімнат (найвища точка - більше 3 метрів!) та великі панорамні вікна.
На першому поверсі розташований передпокій, окрема кухня (17 м2), санвузол, коридор та велика вітальня (33 м2). Є можливість облаштувати кухню-студію в частині вітальні, отримавши додаткову кімнату.
На другому поверсі - 3 кімнати, гардероб та простора ванна (11,5 м2).
ЖК “Струмочок” - це комплекс таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків у селі Струмівка під Луцьком. Розташований на ділянці площею понад 7 гектарів. На території буде облаштовано велику відпочинкову зону з спортивними майданчиками та місцями для дитячих ігор. Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька автомобілем – 15 хв.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті БК Інвестор.
Особливість дизайну цих котеджів – просторі кімнати. На другому поверсі простору додає висота кімнат (найвища точка - більше 3 метрів!) та великі панорамні вікна.
На першому поверсі розташований передпокій, окрема кухня (17 м2), санвузол, коридор та велика вітальня (33 м2). Є можливість облаштувати кухню-студію в частині вітальні, отримавши додаткову кімнату.
На другому поверсі - 3 кімнати, гардероб та простора ванна (11,5 м2).
ЖК “Струмочок” - це комплекс таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків у селі Струмівка під Луцьком. Розташований на ділянці площею понад 7 гектарів. На території буде облаштовано велику відпочинкову зону з спортивними майданчиками та місцями для дитячих ігор. Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька автомобілем – 15 хв.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ЖК «Струмочок» під Луцьком продають збудований котедж*
Сьогодні, 09:00
Очільник волинської лікарні розповів, як виникла ідея створення скандальних бирок для немовлят
Сьогодні, 08:35
Медіа