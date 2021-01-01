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У ЖК «Струмочок» під Луцьком продають збудований котедж*

У ЖК «Струмочок» під Луцьком продають збудований котедж*
У житловому комплексі «Струмочок» під Луцьком з’явилася нова пропозиція - повністю збудований двоповерховий котедж. Його площа - 157 м2, вартість - 110 000 $. В ціну також входить 7,5 соток власної землі поруч із будинком.

Про це йдеться на сайті БК Інвестор.

Особливість дизайну цих котеджів – просторі кімнати. На другому поверсі простору додає висота кімнат (найвища точка - більше 3 метрів!) та великі панорамні вікна.

На першому поверсі розташований передпокій, окрема кухня (17 м2), санвузол, коридор та велика вітальня (33 м2). Є можливість облаштувати кухню-студію в частині вітальні, отримавши додаткову кімнату.

На другому поверсі - 3 кімнати, гардероб та простора ванна (11,5 м2).


ЖК “Струмочок” - це комплекс таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків у селі Струмівка під Луцьком. Розташований на ділянці площею понад 7 гектарів. На території буде облаштовано велику відпочинкову зону з спортивними майданчиками та місцями для дитячих ігор. Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька автомобілем – 15 хв.

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Луцьк, Волинь
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