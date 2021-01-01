В Україні за добу зареєстрували майже 6 тисяч нових випадків коронавірусу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 1 507 осіб;

◾ летальних випадків – 101;

◾ одужало – 1 499 осіб.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 34 420 осіб,

◾ методом ІФА – 7 942 особи,

◾ експрес-тестами – 30 569 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 331 540 осіб;

◾ одужало – 2 226 629 осіб;

◾ летальних випадків – 54 651;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 1 507 осіб;◾ летальних випадків – 101;◾ одужало – 1 499 осіб.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 34 420 осіб,◾ методом ІФА – 7 942 особи,◾ експрес-тестами – 30 569 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 331 540 осіб;◾ одужало – 2 226 629 осіб;◾ летальних випадків – 54 651;◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

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