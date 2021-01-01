В Україні за добу зареєстрували майже 6 тисяч нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:05
За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 507 осіб;
◾ летальних випадків – 101;
◾ одужало – 1 499 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 34 420 осіб,
◾ методом ІФА – 7 942 особи,
◾ експрес-тестами – 30 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 331 540 осіб;
◾ одужало – 2 226 629 осіб;
◾ летальних випадків – 54 651;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.
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Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 507 осіб;
◾ летальних випадків – 101;
◾ одужало – 1 499 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 34 420 осіб,
◾ методом ІФА – 7 942 особи,
◾ експрес-тестами – 30 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 331 540 осіб;
◾ одужало – 2 226 629 осіб;
◾ летальних випадків – 54 651;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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