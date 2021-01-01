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В Україні за добу зареєстрували майже 6 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за добу зареєстрували майже 6 тисяч нових випадків коронавірусу
За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 507 осіб;
◾ летальних випадків – 101;
◾ одужало – 1 499 осіб.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 34 420 осіб,
◾ методом ІФА – 7 942 особи,
◾ експрес-тестами – 30 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 331 540 осіб;
◾ одужало – 2 226 629 осіб;
◾ летальних випадків – 54 651;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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