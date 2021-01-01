Євро, долар та польський злотий подешевшали: курс валют у Луцьку на 16 вересня
Сьогодні, 09:18
Курс долара в обмінниках Луцька станом на 5 вересня року такий: купівля – 26.566, а продаж – 26.799.
Євро при купівлі становить – 31.273, продажу – 31.679.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.581, продаж – 7.084.
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Євро при купівлі становить – 31.273, продажу – 31.679.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.581, продаж – 7.084.
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