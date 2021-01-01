Волинь незабаром може опинитися в «червоній» зоні карантину, – очільник МОЗ





Про це повідомив у інтерв'ю міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на «24 каналі», передає



«Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська», – сказав Ляшко.



Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах - Західна Україна.



За його словами, в західних областях більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.



«Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області», – уточнив Ляшко.



Нагадаємо, вчора, 15 вересня, під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, на Волині фіксують значний ріст захворюваності на коронавірус протягом останніх двох тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «червону» зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області. У них відзначений високий рівень захворюваності коронавірусом.Про це повідомив у інтерв'ю міністр охорони здоров'яна «24 каналі», передає «Главком» «Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська», – сказав Ляшко.Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах - Західна Україна.За його словами, в західних областях більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.«Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області», – уточнив Ляшко.Нагадаємо, вчора, 15 вересня, під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, на Волиніостанніх двох тижнів.

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