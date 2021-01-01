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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь незабаром може опинитися в «червоній» зоні карантину, – очільник МОЗ

Волинь незабаром може опинитися в «червоній» зоні карантину, – очільник МОЗ
У «червону» зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області. У них відзначений високий рівень захворюваності коронавірусом.

Про це повідомив у інтерв'ю міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на «24 каналі», передає «Главком».

«Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська», – сказав Ляшко.

Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах - Західна Україна.

За його словами, в західних областях більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.

«Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області», – уточнив Ляшко.

Нагадаємо, вчора, 15 вересня, під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, на Волині фіксують значний ріст захворюваності на коронавірус протягом останніх двох тижнів.

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Теги: Волинь, коронавірус, червона зона карантин
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Коментарі 1
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кончені рванули тестувати школярів.
дотестуються, що ці тести їм згодують через одне місце.
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