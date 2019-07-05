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У місті на Волині під час пожежі врятували подружжя

У місті на Волині під час пожежі врятували подружжя
Сьогодні, 16 вересня, трапилася пожежа в п’ятиповерхівці малосімейного типу в місті Нововолинську.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

Вогонь охопив житлову кімнату в квартирі на п’ятому поверсі – пожежа поширилася на хатні речі, побутову техніку, меблі й сягнула вхідних дверей у квартирі. Сусіди відчули запах диму й викликали рятувальників.

Повідомлення про пожежу надійшло о 05:02, а о 05:06 до місця виклику прибув перший екіпаж вогнеборців. Загалом на місці події працювали рятувальники 5-ї та 7-ї Державних пожежно-рятувальних частин, залучили 3 одиниці техніки.

Більшість людей самотужки вийшли з помешкань, проте подружжю з суміжної квартири вихід був заблокований. 49-річного чоловіка і його 47-річну дружину співробітники ДСНС вивели через задимлений коридор, одягнувши на людей захисні маски.

Пожежу локалізували о 05:25, ліквідували – о 05:45. Загиблих та травмованих немає.

Причина загорання встановлюється.

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Теги: рятувальники, пожежа, Нововолинськ
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