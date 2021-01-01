На Волині під час перевірок на ринках та вокзалах виявили 4-х іноземців-нелегалів
Сьогодні, 10:11
Під час профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» співробітники управління ДМС у Волинській області відпрацювали місця ймовірних перебувань іноземців, ринки, вокзали та заклади громадського харчування.
Про це повідомляє міграційна служба Волині.
В результаті перевірок виявили 4-х іноземців, які порушили норми міграційного законодавства та перебували на території України незаконно.
Затримані особи є громадянами Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Білорусії.
Відносно всіх порушників прийнято рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП.
Робота в цьому напрямку продовжується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє міграційна служба Волині.
В результаті перевірок виявили 4-х іноземців, які порушили норми міграційного законодавства та перебували на території України незаконно.
Затримані особи є громадянами Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Білорусії.
Відносно всіх порушників прийнято рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП.
Робота в цьому напрямку продовжується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В ОДА вимагають госпіталізовувати хворих на ковід у луцький пологовий, хоч той виключили з переліку опорних
Сьогодні, 10:36
На Волині під час перевірок на ринках та вокзалах виявили 4-х іноземців-нелегалів
Сьогодні, 10:11
У місті на Волині під час пожежі врятували подружжя
Сьогодні, 09:43
Медіа