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На Волині під час перевірок на ринках та вокзалах виявили 4-х іноземців-нелегалів

На Волині під час перевірок на ринках та вокзалах виявили 4-х іноземців-нелегалів
Під час профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» співробітники управління ДМС у Волинській області відпрацювали місця ймовірних перебувань іноземців, ринки, вокзали та заклади громадського харчування.

Про це повідомляє міграційна служба Волині.

В результаті перевірок виявили 4-х іноземців, які порушили норми міграційного законодавства та перебували на території України незаконно.

Затримані особи є громадянами Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Білорусії.

Відносно всіх порушників прийнято рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП.

Робота в цьому напрямку продовжується.

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Теги: Волинь, нелегали, відпрацювання, перевірки
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