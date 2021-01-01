На Волині під час перевірок на ринках та вокзалах виявили 4-х іноземців-нелегалів

Під час профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» співробітники управління ДМС у Волинській області відпрацювали місця ймовірних перебувань іноземців, ринки, вокзали та заклади громадського харчування.Про це повідомляє міграційна служба Волині.В результаті перевірок виявили 4-х іноземців, які порушили норми міграційного законодавства та перебували на території України незаконно.Затримані особи є громадянами Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Білорусії.Відносно всіх порушників прийнято рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП.Робота в цьому напрямку продовжується.