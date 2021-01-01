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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 91 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випаки недуги виявили у:

Луцький район – 31 хворий:

- Луцька ТГ – 14 хворих
- Боратинська ТГ – 2 хворих
- Берестечкківська ТГ – 1 хворий
- Горхівська ТГ –6 хворих
- Колківсвька ТГ – 1 хворий
- Копачівська ТГ – 1 хворий
- Мар’янівська ТГ – 2 хворих
- Підгайцівська ТГ – 2 хворих
- Рожищенська ТГ – 2 хворих

Володимир-Волинський район – 2 хворих:

- Затурцівська ТГ – 1 хворий
- Павлівська ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 22 хворих:

- Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих
- Любешівська ТГ – 2 хворих
- Маневицька ТГ – 1 хворий
- Сочшичненська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 36 хворих:

- Велицька ТГ – 2 хворих
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Заболотівська ТГ – 1 хворий
- Забродівська ТГ – 3 хворих
- Ковельська ТГ – 19 хворих
- Любомльська ТГ – 2 хворих
- Ратнівська ТГ – 3 хворих
- Самарівська ТГ – 1 хворий
- Турійська ТГ – 4 хворих

Усього станом на 16 вересня в області зареєстрували 63 606 випадків.

Одужали – 61 391 особа (за останню добу – 54).

Летальні випадки – 1 217 (за останню добу – 2: м.Ковель – 1, м.Луцьк – 1).

Методом ПЛР всього обстежено 280 079 осіб, за останню добу – 649 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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