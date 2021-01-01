Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу





Про це



Нові випаки недуги виявили у:



Луцький район – 31 хворий:



- Луцька ТГ – 14 хворих

- Боратинська ТГ – 2 хворих

- Берестечкківська ТГ – 1 хворий

- Горхівська ТГ –6 хворих

- Колківсвька ТГ – 1 хворий

- Копачівська ТГ – 1 хворий

- Мар’янівська ТГ – 2 хворих

- Підгайцівська ТГ – 2 хворих

- Рожищенська ТГ – 2 хворих



Володимир-Волинський район – 2 хворих:



- Затурцівська ТГ – 1 хворий

- Павлівська ТГ – 1 хворий



Камінь-Каширський район – 22 хворих:



- Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих

- Любешівська ТГ – 2 хворих

- Маневицька ТГ – 1 хворий

- Сочшичненська ТГ – 1 хворий



Ковельський район – 36 хворих:



- Велицька ТГ – 2 хворих

- Дубівська ТГ – 1 хворий

- Заболотівська ТГ – 1 хворий

- Забродівська ТГ – 3 хворих

- Ковельська ТГ – 19 хворих

- Любомльська ТГ – 2 хворих

- Ратнівська ТГ – 3 хворих

- Самарівська ТГ – 1 хворий

- Турійська ТГ – 4 хворих



Усього станом на 16 вересня в області зареєстрували 63 606 випадків.



Одужали – 61 391 особа (за останню добу – 54).



Летальні випадки – 1 217 (за останню добу – 2: м.Ковель – 1, м.Луцьк – 1).



Методом ПЛР всього обстежено 280 079 осіб, за останню добу – 649 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 91 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випаки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 14 хворих- Боратинська ТГ – 2 хворих- Берестечкківська ТГ – 1 хворий- Горхівська ТГ –6 хворих- Колківсвька ТГ – 1 хворий- Копачівська ТГ – 1 хворий- Мар’янівська ТГ – 2 хворих- Підгайцівська ТГ – 2 хворих- Рожищенська ТГ – 2 хворих- Затурцівська ТГ – 1 хворий- Павлівська ТГ – 1 хворий- Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих- Любешівська ТГ – 2 хворих- Маневицька ТГ – 1 хворий- Сочшичненська ТГ – 1 хворий- Велицька ТГ – 2 хворих- Дубівська ТГ – 1 хворий- Заболотівська ТГ – 1 хворий- Забродівська ТГ – 3 хворих- Ковельська ТГ – 19 хворих- Любомльська ТГ – 2 хворих- Ратнівська ТГ – 3 хворих- Самарівська ТГ – 1 хворий- Турійська ТГ – 4 хворихУсього станом на 16 вересня в області зареєстрували 63 606 випадків.Одужали – 61 391 особа (за останню добу – 54).Летальні випадки – 1 217 (за останню добу – 2: м.Ковель – 1, м.Луцьк – 1).Методом ПЛР всього обстежено 280 079 осіб, за останню добу – 649 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію