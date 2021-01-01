Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 10:26
За минулу добу на Волині зареєстрували 91 випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 31 хворий:
- Луцька ТГ – 14 хворих
- Боратинська ТГ – 2 хворих
- Берестечкківська ТГ – 1 хворий
- Горхівська ТГ –6 хворих
- Колківсвька ТГ – 1 хворий
- Копачівська ТГ – 1 хворий
- Мар’янівська ТГ – 2 хворих
- Підгайцівська ТГ – 2 хворих
- Рожищенська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
- Затурцівська ТГ – 1 хворий
- Павлівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 22 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих
- Любешівська ТГ – 2 хворих
- Маневицька ТГ – 1 хворий
- Сочшичненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 36 хворих:
- Велицька ТГ – 2 хворих
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Заболотівська ТГ – 1 хворий
- Забродівська ТГ – 3 хворих
- Ковельська ТГ – 19 хворих
- Любомльська ТГ – 2 хворих
- Ратнівська ТГ – 3 хворих
- Самарівська ТГ – 1 хворий
- Турійська ТГ – 4 хворих
Усього станом на 16 вересня в області зареєстрували 63 606 випадків.
Одужали – 61 391 особа (за останню добу – 54).
Летальні випадки – 1 217 (за останню добу – 2: м.Ковель – 1, м.Луцьк – 1).
Методом ПЛР всього обстежено 280 079 осіб, за останню добу – 649 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 31 хворий:
- Луцька ТГ – 14 хворих
- Боратинська ТГ – 2 хворих
- Берестечкківська ТГ – 1 хворий
- Горхівська ТГ –6 хворих
- Колківсвька ТГ – 1 хворий
- Копачівська ТГ – 1 хворий
- Мар’янівська ТГ – 2 хворих
- Підгайцівська ТГ – 2 хворих
- Рожищенська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
- Затурцівська ТГ – 1 хворий
- Павлівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 22 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих
- Любешівська ТГ – 2 хворих
- Маневицька ТГ – 1 хворий
- Сочшичненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 36 хворих:
- Велицька ТГ – 2 хворих
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Заболотівська ТГ – 1 хворий
- Забродівська ТГ – 3 хворих
- Ковельська ТГ – 19 хворих
- Любомльська ТГ – 2 хворих
- Ратнівська ТГ – 3 хворих
- Самарівська ТГ – 1 хворий
- Турійська ТГ – 4 хворих
Усього станом на 16 вересня в області зареєстрували 63 606 випадків.
Одужали – 61 391 особа (за останню добу – 54).
Летальні випадки – 1 217 (за останню добу – 2: м.Ковель – 1, м.Луцьк – 1).
Методом ПЛР всього обстежено 280 079 осіб, за останню добу – 649 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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