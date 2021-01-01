Які вулиці у Луцьку цьогоріч ремонтували та за скільки

Повідомили, скільки коштів на капітальні ремонти луцьких вулиць спрямували цього року та де саме проводили роботи.Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.Голова фракції Громадянський Рух «Свідомі»зауважив, що сьогодні під час розгляду змін до бюджету депутати мали розподілити понад 24 мільйони гривень з державного бюджету на ремонт доріг у Луцьку. Тож, аби лучани знали, скільки грошей спрямують на ці потреби, попросив озвучити, яку суму вже витратили та скільки ще планують до кінця року.Як відповів міський голова, субвенцію не розподіляють, адже бюджетна комісія обласної ради не прийняла рішення ні щодо Луцька, ні щодо інших населених пунктів.Як повідомив Ігор Поліщук, у місті з початку року виділили приблизно 60 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг. Окрім того, отримали біля 36 мільйонів гривень державної субвенції, які витратили на завершення ремонту на Ківерцівській, ремонт перехрестя Чорновола-Соборності, а також частину на роботи на Дубнівській.«Якщо ми отримаємо наступний транш, частина піде на проспект Соборності і на вулицю Дубнівську», - каже мер.Кошти міського бюджету спрямували на ремонт проспекту Волі, вулиці Кривий Вал та Івана Богуна у Прилуцькому.