Рибалив у сусідній області: волинянин «підчепив» смертельну хворобу

У Волинській області зареєстрували перший випадок захворювання на лептоспіроз.Про цеповідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».В ході проведеного епідрозслідування встановили, що захворювання спричинене перебуванням на водоймі та рибальством на території Рівненської області в кінці серпня поточного року.На другу добу хворий відчув підвищення температури тіла до 39,5C, розлади шлунково-кишкового тракту, незначне пожовтіння склер і шкірних покривів та характерний для лептоспірозу симптом – різка болючість литкових м’язів. Діагноз «лептоспіроз» підтвердили у лабораторії мікробіологічних та медико-генетичних досліджень біологічних факторів ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».Наразі хворий перебуває на стаціонарному лікуванні, епідрозслідування триває.В області на сьогодні нараховується понад 70 ензоотичних територій по лептоспірозу. Така ситуація підтверджується високим відсотком інфікування дрібних ссавців у природі збудником лептоспірозу (у понад 20% лабораторних досліджень).Захворюваність на лептоспіроз у Волинській області носить спорадичний характер. Так, з 2018 року захворіло 8 осіб: у 2018 р. – 3 людей (в Ковельському, Луцькому районах і м. Луцьку); 2019 р. – 3 (у В.Волинському районі і м. Луцьку); 2020 р. – 1 (у Рожищенському районі), 2021 р. – 1 (у м. Луцьку).Епідрозслідування встановило, що всі захворілі мали контакт із водоймами під час відпочинку, риболовлі чи проведенні сільгоспробіт на території власних господарств.