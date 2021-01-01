Рибалив у сусідній області: волинянин «підчепив» смертельну хворобу

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Сьогодні, 10:50
У Волинській області зареєстрували перший випадок захворювання на лептоспіроз.
Про цеповідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
В ході проведеного епідрозслідування встановили, що захворювання спричинене перебуванням на водоймі та рибальством на території Рівненської області в кінці серпня поточного року.
На другу добу хворий відчув підвищення температури тіла до 39,5C, розлади шлунково-кишкового тракту, незначне пожовтіння склер і шкірних покривів та характерний для лептоспірозу симптом – різка болючість литкових м’язів. Діагноз «лептоспіроз» підтвердили у лабораторії мікробіологічних та медико-генетичних досліджень біологічних факторів ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Наразі хворий перебуває на стаціонарному лікуванні, епідрозслідування триває.
В області на сьогодні нараховується понад 70 ензоотичних територій по лептоспірозу. Така ситуація підтверджується високим відсотком інфікування дрібних ссавців у природі збудником лептоспірозу (у понад 20% лабораторних досліджень).
Захворюваність на лептоспіроз у Волинській області носить спорадичний характер. Так, з 2018 року захворіло 8 осіб: у 2018 р. – 3 людей (в Ковельському, Луцькому районах і м. Луцьку); 2019 р. – 3 (у В.Волинському районі і м. Луцьку); 2020 р. – 1 (у Рожищенському районі), 2021 р. – 1 (у м. Луцьку).
Епідрозслідування встановило, що всі захворілі мали контакт із водоймами під час відпочинку, риболовлі чи проведенні сільгоспробіт на території власних господарств.
Довідково: Лептоспіроз – небезпечна зоонозна (спільна для тварин та людей) інфекційна хвороба, спричинена збудником-бактерією Leptospira.
Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту (запалення оболонок головного і спинного мозку) та смерті.
Джерелами збудників лептоспірозу являються інфіковані тварини (хворі та носії збудника) – переважно дрібні ссавці (мишовидні та водоплаваючі гризуни), комахоїдні, сільськогосподарські тварини, собаки, промислові тварини (лисиці та ін.). Від людини до людини захворювання не передається.
Фото - ілюстративне
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Про цеповідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
В ході проведеного епідрозслідування встановили, що захворювання спричинене перебуванням на водоймі та рибальством на території Рівненської області в кінці серпня поточного року.
На другу добу хворий відчув підвищення температури тіла до 39,5C, розлади шлунково-кишкового тракту, незначне пожовтіння склер і шкірних покривів та характерний для лептоспірозу симптом – різка болючість литкових м’язів. Діагноз «лептоспіроз» підтвердили у лабораторії мікробіологічних та медико-генетичних досліджень біологічних факторів ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Наразі хворий перебуває на стаціонарному лікуванні, епідрозслідування триває.
В області на сьогодні нараховується понад 70 ензоотичних територій по лептоспірозу. Така ситуація підтверджується високим відсотком інфікування дрібних ссавців у природі збудником лептоспірозу (у понад 20% лабораторних досліджень).
Захворюваність на лептоспіроз у Волинській області носить спорадичний характер. Так, з 2018 року захворіло 8 осіб: у 2018 р. – 3 людей (в Ковельському, Луцькому районах і м. Луцьку); 2019 р. – 3 (у В.Волинському районі і м. Луцьку); 2020 р. – 1 (у Рожищенському районі), 2021 р. – 1 (у м. Луцьку).
Епідрозслідування встановило, що всі захворілі мали контакт із водоймами під час відпочинку, риболовлі чи проведенні сільгоспробіт на території власних господарств.
Довідково: Лептоспіроз – небезпечна зоонозна (спільна для тварин та людей) інфекційна хвороба, спричинена збудником-бактерією Leptospira.
Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту (запалення оболонок головного і спинного мозку) та смерті.
Джерелами збудників лептоспірозу являються інфіковані тварини (хворі та носії збудника) – переважно дрібні ссавці (мишовидні та водоплаваючі гризуни), комахоїдні, сільськогосподарські тварини, собаки, промислові тварини (лисиці та ін.). Від людини до людини захворювання не передається.
Фото - ілюстративне
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