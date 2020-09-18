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У волинянина знайшли наркотики та знаряддя для їх виготовлення. ФОТО

У волинянина знайшли наркотики та знаряддя для їх виготовлення. ФОТО
Поліцейські Любомльщини вилучили у 46-річного місцевого жителя заборонені речовини.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Вчора, 15 вересня, під час проведення превентивних заходів дільничні офіцери поліції відділення поліції №1 (м. Любомль) виявили заборонені речовини – макову соломку.

На присадибній ділянці 46-річного жителя села Вишнів поліцейські знайшли полімерний пакет. У ньому знаходилося 150 г рослинної речовини, схожої на макову соломку. Окрім цього, дільничні виявили знаряддя для виготовлення наркотиків та дві пластикові пляшки з коричневою рідиною.

Під час огляду житлового будинку волинянина поліцейські виявили шприци з залишками речовини бурого кольору та два поліетиленові пакети із сухими стеблами, схожих на рослини маку, вагою близько 500 г.

Усі вилучені речовини направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України для проведення експертизи.

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збут) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

У волинянина знайшли наркотики та знаряддя для їх виготовлення. ФОТО

У волинянина знайшли наркотики та знаряддя для їх виготовлення. ФОТО

У волинянина знайшли наркотики та знаряддя для їх виготовлення. ФОТО

У волинянина знайшли наркотики та знаряддя для їх виготовлення. ФОТО

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Теги: Волинь, Любомльщина, наркотики, поліція
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