У Боголюбах буде громадське пасовище для худоби

Луцькрада затвердила проєкт землеустрою щодо надання земельної ділянки у Боголюбах під громадське пасовище для сінокосіння та випасання худоби.Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.В.о. директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та рекламирозповіла, що йдеться про землю площею 4 гектари.«Нам планують виділити субвенцію з обласного бюджету на розвиток пасовищ у розмірі орієнтовно 200 тисяч гривень. Це буде перше пасовище. У кожному населеному пункті буде таке пасовище для випасання худоби», - зазначила вона. Наприклад, у роботі знаходяться аналогічні проєкти у селах Заболотці (5 гектірів), Сьомаки (2,6 гектара), Шепель (4 гектари).Представниця Громадянського Руху «Свідомі»вважає, що такі питання – на часі після приєднання навколишніх сіл, однак потрібно детальніше розглядати проєкти рішень, вказуючи план дій, конкретну площу пасовищ у розрізі кожного села тощо.Депутатпоцікавився, які гарантії можуть надати селянам стосовно призначення ділянок, відведених для пасовищ, у майбутньому, адже, наприклад, їх можуть відвести під будівництво.Софія Гула відповіла, що у проєктах прописують цільове використання «Для сінокосіння та випасання худоби», реєструють за громадою, тому у мерії змінити призначення землі не зможуть.