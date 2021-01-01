У Боголюбах буде громадське пасовище для худоби
Сьогодні, 15:11
Луцькрада затвердила проєкт землеустрою щодо надання земельної ділянки у Боголюбах під громадське пасовище для сінокосіння та випасання худоби.
Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.
В.о. директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Софія Гула розповіла, що йдеться про землю площею 4 гектари.
«Нам планують виділити субвенцію з обласного бюджету на розвиток пасовищ у розмірі орієнтовно 200 тисяч гривень. Це буде перше пасовище. У кожному населеному пункті буде таке пасовище для випасання худоби», - зазначила вона. Наприклад, у роботі знаходяться аналогічні проєкти у селах Заболотці (5 гектірів), Сьомаки (2,6 гектара), Шепель (4 гектари).
Представниця Громадянського Руху «Свідомі» Алла Надточій вважає, що такі питання – на часі після приєднання навколишніх сіл, однак потрібно детальніше розглядати проєкти рішень, вказуючи план дій, конкретну площу пасовищ у розрізі кожного села тощо.
Депутат Микола Яручик поцікавився, які гарантії можуть надати селянам стосовно призначення ділянок, відведених для пасовищ, у майбутньому, адже, наприклад, їх можуть відвести під будівництво.
Софія Гула відповіла, що у проєктах прописують цільове використання «Для сінокосіння та випасання худоби», реєструють за громадою, тому у мерії змінити призначення землі не зможуть.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.
В.о. директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Софія Гула розповіла, що йдеться про землю площею 4 гектари.
«Нам планують виділити субвенцію з обласного бюджету на розвиток пасовищ у розмірі орієнтовно 200 тисяч гривень. Це буде перше пасовище. У кожному населеному пункті буде таке пасовище для випасання худоби», - зазначила вона. Наприклад, у роботі знаходяться аналогічні проєкти у селах Заболотці (5 гектірів), Сьомаки (2,6 гектара), Шепель (4 гектари).
Представниця Громадянського Руху «Свідомі» Алла Надточій вважає, що такі питання – на часі після приєднання навколишніх сіл, однак потрібно детальніше розглядати проєкти рішень, вказуючи план дій, конкретну площу пасовищ у розрізі кожного села тощо.
Депутат Микола Яручик поцікавився, які гарантії можуть надати селянам стосовно призначення ділянок, відведених для пасовищ, у майбутньому, адже, наприклад, їх можуть відвести під будівництво.
Софія Гула відповіла, що у проєктах прописують цільове використання «Для сінокосіння та випасання худоби», реєструють за громадою, тому у мерії змінити призначення землі не зможуть.
Фото - ілюстративне
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