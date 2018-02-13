Лучанам нараховують «ліві» показники за газ: міський голова просить розібратися
Сьогодні, 11:33
Луцький міський голова Ігор Поліщук доручив розібратися з ситуацією, котра склалася з врахуванням поданих споживачами показників. Люди скаржаться, що «Волиньгаз» нараховує оплату за зовсім іншими цифрами.
Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.
Міський голова Ігор Поліщук дав протокольне доручення департаменту економічної політики щодо проведення зустрічі з представниками «Волиньгазу». Так, до мера і до депутатів масово звертаються лучани стосовно врахування показників за газ, зокрема люди їх подають і в телефонному режимі, і через електронні сервіси, але коли приходять платити за послуги, бачать зовсім інші показники.
«Створюються колосальні черги. У сервісних центрах – повний хаос», - каже Ігор Поліщук. Тому він попросив розібратися в питанні і вжити заходів щодо наведення ладу. Мер нагадав також, що раніше ж виникала інша проблема – неможливо було подати показники, а тепер же їх ніхто не враховує.
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Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.
Міський голова Ігор Поліщук дав протокольне доручення департаменту економічної політики щодо проведення зустрічі з представниками «Волиньгазу». Так, до мера і до депутатів масово звертаються лучани стосовно врахування показників за газ, зокрема люди їх подають і в телефонному режимі, і через електронні сервіси, але коли приходять платити за послуги, бачать зовсім інші показники.
«Створюються колосальні черги. У сервісних центрах – повний хаос», - каже Ігор Поліщук. Тому він попросив розібратися в питанні і вжити заходів щодо наведення ладу. Мер нагадав також, що раніше ж виникала інша проблема – неможливо було подати показники, а тепер же їх ніхто не враховує.
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