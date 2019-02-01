Чоловіка, який втік із зали суду у Луцьку, досі не знайшли
Сьогодні, 11:56
Правоохоронці досі розшукують Плотнікова Сергія Сергійовича, 23 жовтня 1983 року народження, жителя села Зарудчі Камінь-Каширського району, який втік із зали Луцького міськрайонного суду на вулиці Конякіна.
Про це повідомляє сектор комунікації проліції Волинської області.
Нагадаємо, у понеділок, 13 вересня, о 14:20 чоловік самовільно покинув приміщення Луцького міськрайонного суду після оголошення йому рішення ухвали суду – взяття під варту. Його оголосили у розшук. Відомо, що у 2016 році чоловіка звинуватили у викраденні людини та зґвалтуванні. Зараз його підозрюють у вчиненні низки злочинів.
Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, розмовляє російською мовою (суржиком), був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном.
Розшукуваного підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Наразі всі наряди поліції області та держави зорієнтовані на розшук і затримання зловмисника, також залучені до пошуків інші правоохоронні органи.
Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просять сповістити про це поліцію за телефонами: (03357) 2-32-09, (03357) 2-37-79, 0675872545, 0683355399 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації проліції Волинської області.
Нагадаємо, у понеділок, 13 вересня, о 14:20 чоловік самовільно покинув приміщення Луцького міськрайонного суду після оголошення йому рішення ухвали суду – взяття під варту. Його оголосили у розшук. Відомо, що у 2016 році чоловіка звинуватили у викраденні людини та зґвалтуванні. Зараз його підозрюють у вчиненні низки злочинів.
Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, розмовляє російською мовою (суржиком), був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном.
Розшукуваного підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Наразі всі наряди поліції області та держави зорієнтовані на розшук і затримання зловмисника, також залучені до пошуків інші правоохоронні органи.
Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просять сповістити про це поліцію за телефонами: (03357) 2-32-09, (03357) 2-37-79, 0675872545, 0683355399 або 102.
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