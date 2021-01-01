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У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії

У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії
У Луцьку та Ковелі виявили американського білого метелика, який шкодить зеленим насадженням. Також в обласному центрі Волині знайшли амброзію полинолисту - вид отруйних трав'янистих рослин, який шкодить не лише сільському господарству, але й здоров'ю людини. Через це у містах вводять карантинний режим.

Про це повідомляє Головне управління Держспоживслужби у Волинській області.

Цей особливий правовий режим на території Луцька та Ковеля запровадили з метою своєчасної локалізації та ліквідації шкідливих організмів.

На фейсбук-сторінці Ковельського міського голови Ігоря Чайки йдеться про те, що у місті вже працюють над знищенням шкідника.

"На Грушевського КП «Добробут» обрізає уражене шкідником, гусінню американського білого метелика, гілля кленів. На жаль, повністю, до стовбура. На території підприємства його спалять. Гусінь - всюди, навіть на колесах авто. Шкода, що в частини цієї вулиці не буде красивої осені. Але шкідника треба зупинити", - пише Ігор Чайка.

У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії

У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії

У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії

У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії

У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії

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Теги: Луцьк, Ковель, шкідники, американський білий метелик, амброзія полинолиста, карантин
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