У Луцьку за ніч зловили 3-х п'янючих водіїв, один з них пропонував хабар патрульним
Сьогодні, 12:47
Цієї ночі у Луцьку виявили трьох керманичів, які перебували у стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Так, кермувальника Renault Scenic патрульні виявили на проспекті Грушевського. 62-річний чоловік порушив ПДР, а згодом під час спілкування з останнім поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці зупинки – 1,70 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.
Згодом водія ВАЗ 2109, який керував у стані сп’яніння патрульні виявили під час патрулювання на проспекті Відродження. Результат огляну на визначення стану алкогольного сп’яніння дорівнював 1,89 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
А близько 5 години ранку на вулиці Львівській за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Opel Vivaro. Під час спілкування патрульні помітили у 57-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляну на місці події – 1,28 проміле, що в 6 разів перевищує допустиму норму.
Однак з метою уникнення відповідальності, кермувальник запропонував патрульним неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії, однак чоловік це проігнорував і поклав грошові кошти у розмірі 2 тисячі гривень до службового автомобіля. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Також на всіх порушників патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Так, кермувальника Renault Scenic патрульні виявили на проспекті Грушевського. 62-річний чоловік порушив ПДР, а згодом під час спілкування з останнім поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці зупинки – 1,70 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.
Згодом водія ВАЗ 2109, який керував у стані сп’яніння патрульні виявили під час патрулювання на проспекті Відродження. Результат огляну на визначення стану алкогольного сп’яніння дорівнював 1,89 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
А близько 5 години ранку на вулиці Львівській за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Opel Vivaro. Під час спілкування патрульні помітили у 57-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляну на місці події – 1,28 проміле, що в 6 разів перевищує допустиму норму.
Однак з метою уникнення відповідальності, кермувальник запропонував патрульним неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії, однак чоловік це проігнорував і поклав грошові кошти у розмірі 2 тисячі гривень до службового автомобіля. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Також на всіх порушників патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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