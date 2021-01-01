У Ковелі будують спортивне ядро: на якому етапі роботи. ФОТО





Про це йдеться на



Усі роботи ведуться згідно з графіком. Наразі завершується монтаж системи автоматичного поливу футбольного поля. До кінця тижня мають встановити поребрик, який відділятиме від нього бігові доріжки.



Нагадаємо, що будівництво цього об’єкта розділено на три черги. На першу – зведення Транскордонного центру діалогу культур Ковель отримав фінансування у рамках програми транскордонного співробітництва ЄС “Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”.



На другу – благоустрій та будівництво усіх необхідних мереж були спрямовані власні кошти міста.



На будівництво спортивного ядра - 20 мільйонів гривень надійшло з державного бюджету.



Міський голова Ігор Чайка каже, що підрядник виконує взяті усі на себе зобов’язання, тому мрія багатьох ковельчан щодо відродження «Локомотиву» уже стає близькою реальністю.



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