У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика: запроваджують карантин
Сьогодні, 13:58
У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика. У зв’язку з цим у громадах запроваджують карантинний режим.
Про це розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, йдеться на сайті Луцької районної ради.
Зокрема, карантинний режим по білому американському метелику запровадять у 35 населених пунктах Луцької територіальної громади. Минулого року карантин впроваджений та діє у 4 селах Боратинської громади.
Нагадаємо, у Луцьку та Ковелі вже запровадили карантин через поширення американського білого метелика.
Як розповіла начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова, білого американського метелика вперше в області виявили у 2019, в 2020 році - в Боратинській та Городищенській громадах.
За її словами, цього року зафіксований реальний карантинний спалах по усьому Луцькому районі та Волинській області.
Відомо, що гусінь американського метелика немає природніх ворогів, саме тому з нею важко боротися. За рік метелик двічі дає потомство (навесні та восени). Знищує 300 видів рослин.
«За ніч може знищити цілий кущ або і дерево. Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові і придорожні зони», - повідомила Ірина Хайдукова.
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук вважає, що із нашестю білого американського метелика треба почати негайну боротьбу: на рівні громад – розробити програму боротьби та закласти кошти на її реалізацію.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що і населення, не чекаючи допомоги, повинне також проводити знищення гусені.
«Саме в травні треба почати боротьбу і про це треба розповісти мешканцям громад, бо саме їхні сади та городи страждають найбільше. Боротьбу треба проводити одразу. Виявивши павутинне гніздо на дереві, гніздо треба спалити, а дерево обробити пестицидами. Якщо гусінь маленька, підходять препарати як для колорадського жука. У містах, паркових зонах - інші заходи боротьби», - розповіла начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова.
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Про це розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, йдеться на сайті Луцької районної ради.
Зокрема, карантинний режим по білому американському метелику запровадять у 35 населених пунктах Луцької територіальної громади. Минулого року карантин впроваджений та діє у 4 селах Боратинської громади.
Нагадаємо, у Луцьку та Ковелі вже запровадили карантин через поширення американського білого метелика.
Як розповіла начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова, білого американського метелика вперше в області виявили у 2019, в 2020 році - в Боратинській та Городищенській громадах.
За її словами, цього року зафіксований реальний карантинний спалах по усьому Луцькому районі та Волинській області.
Відомо, що гусінь американського метелика немає природніх ворогів, саме тому з нею важко боротися. За рік метелик двічі дає потомство (навесні та восени). Знищує 300 видів рослин.
«За ніч може знищити цілий кущ або і дерево. Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові і придорожні зони», - повідомила Ірина Хайдукова.
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук вважає, що із нашестю білого американського метелика треба почати негайну боротьбу: на рівні громад – розробити програму боротьби та закласти кошти на її реалізацію.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що і населення, не чекаючи допомоги, повинне також проводити знищення гусені.
«Саме в травні треба почати боротьбу і про це треба розповісти мешканцям громад, бо саме їхні сади та городи страждають найбільше. Боротьбу треба проводити одразу. Виявивши павутинне гніздо на дереві, гніздо треба спалити, а дерево обробити пестицидами. Якщо гусінь маленька, підходять препарати як для колорадського жука. У містах, паркових зонах - інші заходи боротьби», - розповіла начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова.
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