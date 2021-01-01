вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика: запроваджують карантин

У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика: запроваджують карантин
У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика. У зв’язку з цим у громадах запроваджують карантинний режим.

Про це розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, йдеться на сайті Луцької районної ради.

Зокрема, карантинний режим по білому американському метелику запровадять у 35 населених пунктах Луцької територіальної громади. Минулого року карантин впроваджений та діє у 4 селах Боратинської громади.

Нагадаємо, у Луцьку та Ковелі вже запровадили карантин через поширення американського білого метелика.

Як розповіла начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова, білого американського метелика вперше в області виявили у 2019, в 2020 році - в Боратинській та Городищенській громадах.

За її словами, цього року зафіксований реальний карантинний спалах по усьому Луцькому районі та Волинській області.

Відомо, що гусінь американського метелика немає природніх ворогів, саме тому з нею важко боротися. За рік метелик двічі дає потомство (навесні та восени). Знищує 300 видів рослин.

«За ніч може знищити цілий кущ або і дерево. Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові і придорожні зони», - повідомила Ірина Хайдукова.

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук вважає, що із нашестю білого американського метелика треба почати негайну боротьбу: на рівні громад – розробити програму боротьби та закласти кошти на її реалізацію.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що і населення, не чекаючи допомоги, повинне також проводити знищення гусені.

«Саме в травні треба почати боротьбу і про це треба розповісти мешканцям громад, бо саме їхні сади та городи страждають найбільше. Боротьбу треба проводити одразу. Виявивши павутинне гніздо на дереві, гніздо треба спалити, а дерево обробити пестицидами. Якщо гусінь маленька, підходять препарати як для колорадського жука. У містах, паркових зонах - інші заходи боротьби», - розповіла начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова.

У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика: запроваджують карантин

У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика: запроваджують карантин

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцький район, американський білий метелик, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зростуть ціни на тепло та гарячу воду: чому і скільки прийдеться платити
Сьогодні, 15:05
Вбивство під Луцьком: двох підозрюваних відправили у СІЗО
Сьогодні, 14:36
У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика: запроваджують карантин
Сьогодні, 13:58
Стало зле на уроці фізкультури: у Полтаві померла школярка
Сьогодні, 13:25
У Ковелі будують спортивне ядро: на якому етапі роботи. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії У Луцьку та Ковелі запровадили карантин через поширення білого метелика та амброзії
Сьогодні, 12:27
На Волині три громади запровадили карантин через шкідників. ВІДЕО На Волині три громади запровадили карантин через шкідників. ВІДЕО
14 вересень, 01:13
Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК
28 липень, 10:30
У Луцькому районі розпочались жнива, повідомили врожайність озимого ячменю У Луцькому районі розпочались жнива, повідомили врожайність озимого ячменю
18 липень, 17:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жорстоке вбивство кошеняти у Луцьку: мама хлопчика вперше прокоментувала інцидент. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
 0
У Боголюбах буде громадське пасовище для худоби
Сьогодні, 15:11
 0
У Луцьку зростуть ціни на тепло та гарячу воду: чому і скільки прийдеться платити
Сьогодні, 15:05
 0
Вбивство під Луцьком: двох підозрюваних відправили у СІЗО
Сьогодні, 14:36
 0
У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика: запроваджують карантин
Сьогодні, 13:58
 0
Медіа
відео
1/8