У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика: запроваджують карантин

У Луцькому районі – нашестя білого американського метелика. У зв’язку з цим у громадах запроваджують карантинний режим.Про це розповів голова Луцької районної ради, йдеться на сайті Луцької районної ради.Зокрема, карантинний режим по білому американському метелику запровадять у 35 населених пунктах Луцької територіальної громади. Минулого року карантин впроваджений та діє у 4 селах Боратинської громади.Нагадаємо, у Луцьку та Ковелі вжеЯк розповіла начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, білого американського метелика вперше в області виявили у 2019, в 2020 році - в Боратинській та Городищенській громадах.За її словами, цього року зафіксований реальний карантинний спалах по усьому Луцькому районі та Волинській області.Відомо, що гусінь американського метелика немає природніх ворогів, саме тому з нею важко боротися. За рік метелик двічі дає потомство (навесні та восени). Знищує 300 видів рослин.«За ніч може знищити цілий кущ або і дерево. Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові і придорожні зони», - повідомила Ірина Хайдукова.Голова Луцької районної радивважає, що із нашестю білого американського метелика треба почати негайну боротьбу: на рівні громад – розробити програму боротьби та закласти кошти на її реалізацію.У Держпродспоживслужбі наголошують, що і населення, не чекаючи допомоги, повинне також проводити знищення гусені.«Саме в травні треба почати боротьбу і про це треба розповісти мешканцям громад, бо саме їхні сади та городи страждають найбільше. Боротьбу треба проводити одразу. Виявивши павутинне гніздо на дереві, гніздо треба спалити, а дерево обробити пестицидами. Якщо гусінь маленька, підходять препарати як для колорадського жука. У містах, паркових зонах - інші заходи боротьби», - розповіла начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова.