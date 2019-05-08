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Стало зле на уроці фізкультури: у Полтаві померла школярка

Стало зле на уроці фізкультури: у Полтаві померла школярка
У Полтаві 15 вересня в реанімації Дитячої обласної лікарні померла 10-річна дитина.

Про це повідомляє Нацполіція Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради.

На уроці фізкультури їй стало зле й вона втратила свідомість. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. "Швидка", яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але, на жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося.

За цим фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

Обставини та причина смерті дитини встановлюються.

Фото - ілюстративне

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Теги: Полтава, смерть, школярка
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