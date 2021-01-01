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Де у Луцьку будуть відключати світло 16 вересня. АДРЕСИ

Де у Луцьку будуть відключати світло 16 вересня. АДРЕСИ
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у п'ятницю, 17 вересня, у Луцьку тимчасово відключать електропостачання.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 14:00 - вул. Березова, вул. Приміська, вул. Поштова, вул. Качалова, вул. Дачна, с.Зміїнець вул. Світла, с.Зміїнець вул. Щаслива, пров. Слави.

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Теги: світло, відключення, Луцьк, Волинь
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