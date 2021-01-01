Де у Луцьку будуть відключати світло 16 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у п'ятницю, 17 вересня, у Луцьку тимчасово відключать електропостачання.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 14:00 - вул. Березова, вул. Приміська, вул. Поштова, вул. Качалова, вул. Дачна, с.Зміїнець вул. Світла, с.Зміїнець вул. Щаслива, пров. Слави.
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Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 14:00 - вул. Березова, вул. Приміська, вул. Поштова, вул. Качалова, вул. Дачна, с.Зміїнець вул. Світла, с.Зміїнець вул. Щаслива, пров. Слави.
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