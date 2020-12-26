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Вбивство під Луцьком: двох підозрюваних відправили у СІЗО

Вбивство під Луцьком: двох підозрюваних відправили у СІЗО
Двом жителям Луцького району, 43-річній жінці та 38-річному чоловіку, яких підозрюють у вбивстві 57-річного жителя села Промінь, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Запобіжний захід підозрюваним обирали 15 вересня у різний час. Про це повідомляє кореспондент Суспільного, який був присутній на засіданні.

Зі слів судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука, про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою клопотав прокурор. У СІЗО чоловік та жінка будуть до 10 листопада.

Показувати обличчя підозрюваного та його адвоката, за їхнім проханням, суддя заборонив. Слідчий Роман Климюк у суді сказав, що 38-річний підозрюваний – уродженець Миколаєва, раніше мав судимість і може ухилятися від правосуддя.

Як розповів начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко, чоловік і жінка вживали спиртне, після чого вбили 57 річного чоловіка, викрали його автомобіль та особисті речі.

Фото - ілюстративне

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Теги: вбивство, суд, запобіжний захід, Промінь
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