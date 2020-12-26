Вбивство під Луцьком: двох підозрюваних відправили у СІЗО

у вбивстві 57-річного жителя села Промінь, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.



Запобіжний захід підозрюваним обирали 15 вересня у різний час. Про це повідомляє кореспондент



Зі слів судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука, про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою клопотав прокурор. У СІЗО чоловік та жінка будуть до 10 листопада.



Показувати обличчя підозрюваного та його адвоката, за їхнім проханням, суддя заборонив. Слідчий Роман Климюк у суді сказав, що 38-річний підозрюваний – уродженець Миколаєва, раніше мав судимість і може ухилятися від правосуддя.



Як розповів начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко, чоловік і жінка вживали спиртне, після чого вбили 57 річного чоловіка, викрали його автомобіль та особисті речі.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом жителям Луцького району, 43-річній жінці та 38-річному чоловіку, яких підозрюютьсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.Запобіжний захід підозрюваним обирали 15 вересня у різний час. Про це повідомляє кореспондент Суспільного , який був присутній на засіданні.Зі слів судді Луцького міськрайонного суду, про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою клопотав прокурор. У СІЗО чоловік та жінка будуть до 10 листопада.Показувати обличчя підозрюваного та його адвоката, за їхнім проханням, суддя заборонив. Слідчийу суді сказав, що 38-річний підозрюваний – уродженець Миколаєва, раніше мав судимість і може ухилятися від правосуддя.Як розповів начальник ГУ Нацполіції у Волинській області, чоловік і жінка вживали спиртне, після чого вбили 57 річного чоловіка, викрали його автомобіль та особисті речі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію