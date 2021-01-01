Жорстоке вбивство кошеняти у Луцьку: мама хлопчика вперше прокоментувала інцидент. ВІДЕО





В інтернеті опублікували відео тварини з виколотими очима, що обурило зоозахисників та багатьох небайдужих людей. Весь цей час батьки хлопчика, якого звинувачують у вбивстві тварини не йшли на контакт. Журналістам



Жінка, яка першою з дорослих побачила мертве котеня, не бажає показувати обличчя.



“Почали розповідати жахливі речі, що він кошенят закопує в пісок живими. Топив у воді з олією, перевіряв як вони відреагують. В нас була кішка в дворі з трьома кошенятами, то він їх теж копав там по стадіоні, кидав в землю”, - каже вона.



З часу цієї заяви минуло більше тижня, але дискусії у соцмережах не припиняються. Не обходиться без матюкливих слів і навіть погроз.



Чи не всі мешканці двору, яких журналісти 12 каналу зустрічали, відгукуються негативно або ж узагалі не бажають говорити про цей інцидент.



Розповісти іншу версію погодилась сусідка сім’ї хлопчика. Галина також не бажає афішувати своє лице. Втім, переконана, що 9-річний Андрій такого не робив.



Мама хлопця довгий час не хотіла говорити про те, що сталося. Адже вважає, що на її сина несправедливо наговорюють та цькують.



За її словами, в день, коли це сталося, вони сім’єю гуляли в центрі міста. Після того, як повернулися, син пішов у двір. А ще через деякий час у квартиру прийшли поліцейські та розлючена сусідка. Жінка каже: від почутого була просто в шоці.



“Ми всю ніч не спали. Ми чекали будь-якої миті, що на нас хтось нападе, розумієте? Це страшно було. Як почувається зараз моя дитина? Я вам скажу по-чесному: ми намагаємося вивести його на вулицю, він тримається за руку. Він настільки боїться, що діти будуть його обзивати, я вам просто не передаю, який він нажаханий”, – каже мама Андрія.



У коментарі цього випадку поліція спершу заявила, що 9-річний підозрюваний не визнає своєї провини і за цей інцидент відповідальність понесуть батьки. Щоправда, не за жорстоке поводження та вбивство тварини, а неналежне виховання малолітньої дитини. Тож жахлива історія швидше за все батькам увінчається штрафом у 1700 гривень. Коментуючи ситуацію вдруге запевняють, що слідство триває.



Батьки ж написали заяву у поліцію про булінг їхнього сина та доводитимуть те, що він не причетний до вбивства тварини. Втім, остаточну крапку у ситуації чекаємо від поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже більше тижня у Луцьку не вщухають розмови про 9-річного хлопчика, який нібито закатував котеня до смерті. Саме так говорять сусіди, а поліція раніше заявляла, що встановила його особу.В інтернеті опублікували відео тварини з виколотими очима, що обурило зоозахисників та багатьох небайдужих людей. Весь цей час батьки хлопчика, якого звинувачують у вбивстві тварини не йшли на контакт. Журналістам 12 каналу вдалося поспілкуватися з мамою.Жінка, яка першою з дорослих побачила мертве котеня, не бажає показувати обличчя.“Почали розповідати жахливі речі, що він кошенят закопує в пісок живими. Топив у воді з олією, перевіряв як вони відреагують. В нас була кішка в дворі з трьома кошенятами, то він їх теж копав там по стадіоні, кидав в землю”, - каже вона.З часу цієї заяви минуло більше тижня, але дискусії у соцмережах не припиняються. Не обходиться без матюкливих слів і навіть погроз.Чи не всі мешканці двору, яких журналісти 12 каналу зустрічали, відгукуються негативно або ж узагалі не бажають говорити про цей інцидент.Розповісти іншу версію погодилась сусідка сім’ї хлопчика. Галина також не бажає афішувати своє лице. Втім, переконана, що 9-річний Андрій такого не робив.Мама хлопця довгий час не хотіла говорити про те, що сталося. Адже вважає, що на її сина несправедливо наговорюють та цькують.За її словами, в день, коли це сталося, вони сім’єю гуляли в центрі міста. Після того, як повернулися, син пішов у двір. А ще через деякий час у квартиру прийшли поліцейські та розлючена сусідка. Жінка каже: від почутого була просто в шоці.“Ми всю ніч не спали. Ми чекали будь-якої миті, що на нас хтось нападе, розумієте? Це страшно було. Як почувається зараз моя дитина? Я вам скажу по-чесному: ми намагаємося вивести його на вулицю, він тримається за руку. Він настільки боїться, що діти будуть його обзивати, я вам просто не передаю, який він нажаханий”, – каже мама Андрія.У коментарі цього випадку поліція спершу заявила, що 9-річний підозрюваний не визнає своєї провини і за цей інцидент відповідальність понесуть батьки. Щоправда, не за жорстоке поводження та вбивство тварини, а неналежне виховання малолітньої дитини. Тож жахлива історія швидше за все батькам увінчається штрафом у 1700 гривень. Коментуючи ситуацію вдруге запевняють, що слідство триває.Батьки ж написали заяву у поліцію про булінг їхнього сина та доводитимуть те, що він не причетний до вбивства тварини. Втім, остаточну крапку у ситуації чекаємо від поліції.

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