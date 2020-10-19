У Рівному чоловік спричинив ДТП, роздягнувся і втікав від поліції

У Рівному 15 вересня 32-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat B7» під час повороту ліворуч не надав переваги у русі та допустив зіткнення із автомобілем «Renault Kangoo». Внаслідок автопригоди у останнього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом руки та садна.Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Рівненської області.Після скоєного зловмисник залишив своє авто та намагався втекти, однак на вулиці Макарова його затримав екіпаж патрульних. Чоловік поводився неадекватно: він кричав, розкидався власними речами та повністю роздягнувся.Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився тричі: на місці ДТП, у медзакладі та в іншій лікарні відповідно до постанови Рівненської окружної прокуратури.Втім, медики підтвердили, що за зовнішніми ознаками чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Тож тепер порядок відібрання біологічних зразків визначатиме суд.Крім того, патрульні поліцейські крізь розбите скло побачили, що в салоні автомобіля «Volkswagen» знаходиться предмет, схожий на пістолет та пристрій для вживання наркотиків. Однак власниця транспортного засобу — дружина кермувальника, дозволу на огляд легковика не надала. Відтак автомобіль слідчі вилучили та скерували до суду клопотання про обшук транспортного засобу.У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом відмови особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України та повідомили 32-річному рівнянину про підозру.Тривають слідчі дії. Відомо також, що на підозрюваного зранку того ж дня поліцейські склали адмінпротокол за вчинення домашнього насильства.