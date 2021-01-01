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Нові карантинні правила: як працюватимуть заклади освіти з 20 вересня

Нові карантинні правила: як працюватимуть заклади освіти з 20 вересня
Міністерство освіти і науки повідомило правила роботи закладів освіти з 20 вересня, коли почнуть діяти нові карантинні обмеження, встановлені урядом.

За даними МОН, у разі запровадження «жовтого» рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);
вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
одужання особи від зазначеної хвороби.

У разі запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
одужання особи від зазначеної хвороби.

Термін чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів.

COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно, уточнили в МОН.

Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Дія».

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Теги: МОН, заклади освіти
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