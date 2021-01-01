У Польщі в аварії загинули двоє українців





Про це в коментарі кореспондентові Малгожата Левандовська.



За її словами, трагічна подія сталася після 14-ї години (за місцевим часом). На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом. У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.



“Зараз триває слідство під наглядом прокуратури. Ми очікуємо на заключення експертів у справі ДТП”, - повідомила Левандовська.



Вона додала, що причини аварії поки що не встановили.



Поліцейська поінформувала, що усі загиблі працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.



За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезим.



На місці ДТП працювали рятувальники, дорога кілька годин була заблокована.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті ДТП, що сталася у середу в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України – чоловіки віком 37 та 39 років.Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила представниця поліції міста Рава МазовецькаЗа її словами, трагічна подія сталася після 14-ї години (за місцевим часом). На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом. У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.“Зараз триває слідство під наглядом прокуратури. Ми очікуємо на заключення експертів у справі ДТП”, - повідомила Левандовська.Вона додала, що причини аварії поки що не встановили.Поліцейська поінформувала, що усі загиблі працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезим.На місці ДТП працювали рятувальники, дорога кілька годин була заблокована.

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