У Польщі в аварії загинули двоє українців
Сьогодні, 16:41
У результаті ДТП, що сталася у середу в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України – чоловіки віком 37 та 39 років.
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила представниця поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська.
За її словами, трагічна подія сталася після 14-ї години (за місцевим часом). На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом. У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.
“Зараз триває слідство під наглядом прокуратури. Ми очікуємо на заключення експертів у справі ДТП”, - повідомила Левандовська.
Вона додала, що причини аварії поки що не встановили.
Поліцейська поінформувала, що усі загиблі працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.
За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезим.
На місці ДТП працювали рятувальники, дорога кілька годин була заблокована.
Головне фото - ілюстративне
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Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила представниця поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська.
За її словами, трагічна подія сталася після 14-ї години (за місцевим часом). На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом. У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.
“Зараз триває слідство під наглядом прокуратури. Ми очікуємо на заключення експертів у справі ДТП”, - повідомила Левандовська.
Вона додала, що причини аварії поки що не встановили.
Поліцейська поінформувала, що усі загиблі працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.
За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезим.
На місці ДТП працювали рятувальники, дорога кілька годин була заблокована.
Головне фото - ілюстративне
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