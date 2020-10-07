На Україну насуваються осінні зливи та похолодання: де чекати негоди
Сьогодні, 17:23
Завтра, 17 вересня, в Україну налетять дощі. Під ударом опиняться західні та північні області. Місцями очікуються зливи, а на Рівненщині - грози.
Про це повідомляє УНІАН.
Температура продовжить поступово знижуватися, наприклад, на півночі України похолодає до +14°...+20°.
- У Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +13°, вдень +20°, злива.
- У Львові в п'ятницю буде суцільна хмарність, похмуро. Вночі +11°, вдень +19°, дощ.
- У Луцьку - суцільна хмарність, похмуро, вночі +11°, вдень +21°, дощ.
- У Рівному в п'ятницю очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°, гроза.
- У Тернополі 17 вересня вночі буде +12°, вдень +22°, невелика хмарність, злива.
- У Хмельницькому завтра буде трохи хмарно, вночі +13°, вдень +23°, злива.
- В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +22°, злива.
- У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі +13°, вдень +23°, злива.
- У Вінниці завтра буде +14°...+22°, невелика хмарність, злива.
- У Житомирі в п'ятницю буде вночі +13°, вдень +20°, похмуро, суцільна хмарність, злива.
- У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.
- У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень +26°, невелика хмарність.
- У Полтаві завтра - невелика хмарність, температура повітря +12°...+22°.
- В Одесі 17 вересня - невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +24°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +15°, вдень +26°, невелика хмарність.
- У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°.
- У Запоріжжі завтра температура вночі +11°, вдень +23°, невелика хмарність.
- У Сумах завтра температура повітря становитиме +9°...+14°, похмуро, хмарність, невеликий дощ.
- У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +10°, вдень +19°.
- У Дніпрі температура вночі буде +12°, вдень +24°, невелика хмарність.
- У Сімферополі в п'ятницю буде трохи хмарно, +11°...+23°.
- У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +7°, вдень +22°.
- У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +7°, вдень +22°.
Народний прогноз на 17 вересня
17 вересня - ікони Божої Матері "Неопалима купина". Ікона Божої Матері під назвою "Неопалима купина" вважалася чудодійною, тому що вона оберігала будинок від пожежі. Тому і була колись особливо шанованою в наших краях, де майже все, що оточувало людей, було з дерева і легко горіло. Це будинки та комори, хліва, вітряки й церкви, навіть паркани
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Про це повідомляє УНІАН.
Температура продовжить поступово знижуватися, наприклад, на півночі України похолодає до +14°...+20°.
- У Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +13°, вдень +20°, злива.
- У Львові в п'ятницю буде суцільна хмарність, похмуро. Вночі +11°, вдень +19°, дощ.
- У Луцьку - суцільна хмарність, похмуро, вночі +11°, вдень +21°, дощ.
- У Рівному в п'ятницю очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°, гроза.
- У Тернополі 17 вересня вночі буде +12°, вдень +22°, невелика хмарність, злива.
- У Хмельницькому завтра буде трохи хмарно, вночі +13°, вдень +23°, злива.
- В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +22°, злива.
- У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі +13°, вдень +23°, злива.
- У Вінниці завтра буде +14°...+22°, невелика хмарність, злива.
- У Житомирі в п'ятницю буде вночі +13°, вдень +20°, похмуро, суцільна хмарність, злива.
- У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.
- У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень +26°, невелика хмарність.
- У Полтаві завтра - невелика хмарність, температура повітря +12°...+22°.
- В Одесі 17 вересня - невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +24°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +15°, вдень +26°, невелика хмарність.
- У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°.
- У Запоріжжі завтра температура вночі +11°, вдень +23°, невелика хмарність.
- У Сумах завтра температура повітря становитиме +9°...+14°, похмуро, хмарність, невеликий дощ.
- У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +10°, вдень +19°.
- У Дніпрі температура вночі буде +12°, вдень +24°, невелика хмарність.
- У Сімферополі в п'ятницю буде трохи хмарно, +11°...+23°.
- У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +7°, вдень +22°.
- У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +7°, вдень +22°.
Народний прогноз на 17 вересня
17 вересня - ікони Божої Матері "Неопалима купина". Ікона Божої Матері під назвою "Неопалима купина" вважалася чудодійною, тому що вона оберігала будинок від пожежі. Тому і була колись особливо шанованою в наших краях, де майже все, що оточувало людей, було з дерева і легко горіло. Це будинки та комори, хліва, вітряки й церкви, навіть паркани
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