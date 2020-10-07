На Україну насуваються осінні зливи та похолодання: де чекати негоди





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Температура продовжить поступово знижуватися, наприклад, на півночі України похолодає до +14°...+20°.



- У Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +13°, вдень +20°, злива.

- У Львові в п'ятницю буде суцільна хмарність, похмуро. Вночі +11°, вдень +19°, дощ.

- У Луцьку - суцільна хмарність, похмуро, вночі +11°, вдень +21°, дощ.

- У Рівному в п'ятницю очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°, гроза.

- У Тернополі 17 вересня вночі буде +12°, вдень +22°, невелика хмарність, злива.

- У Хмельницькому завтра буде трохи хмарно, вночі +13°, вдень +23°, злива.

- В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +22°, злива.

- У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі +13°, вдень +23°, злива.

- У Вінниці завтра буде +14°...+22°, невелика хмарність, злива.

- У Житомирі в п'ятницю буде вночі +13°, вдень +20°, похмуро, суцільна хмарність, злива.

- У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.

- У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень +26°, невелика хмарність.

- У Полтаві завтра - невелика хмарність, температура повітря +12°...+22°.

- В Одесі 17 вересня - невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +24°.

- У Херсоні в п'ятницю вночі +15°, вдень +26°, невелика хмарність.

- У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°.

- У Запоріжжі завтра температура вночі +11°, вдень +23°, невелика хмарність.

- У Сумах завтра температура повітря становитиме +9°...+14°, похмуро, хмарність, невеликий дощ.

- У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +10°, вдень +19°.

- У Дніпрі температура вночі буде +12°, вдень +24°, невелика хмарність.

- У Сімферополі в п'ятницю буде трохи хмарно, +11°...+23°.

- У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +7°, вдень +22°.

- У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +7°, вдень +22°.



Народний прогноз на 17 вересня



17 вересня - ікони Божої Матері "Неопалима купина". Ікона Божої Матері під назвою "Неопалима купина" вважалася чудодійною, тому що вона оберігала будинок від пожежі. Тому і була колись особливо шанованою в наших краях, де майже все, що оточувало людей, було з дерева і легко горіло. Це будинки та комори, хліва, вітряки й церкви, навіть паркани

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 17 вересня, в Україну налетять дощі. Під ударом опиняться західні та північні області. Місцями очікуються зливи, а на Рівненщині - грози.Про це повідомляє УНІАН Температура продовжить поступово знижуватися, наприклад, на півночі України похолодає до +14°...+20°.- У Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +13°, вдень +20°, злива.- У Львові в п'ятницю буде суцільна хмарність, похмуро. Вночі +11°, вдень +19°, дощ.- У Рівному в п'ятницю очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°, гроза.- У Тернополі 17 вересня вночі буде +12°, вдень +22°, невелика хмарність, злива.- У Хмельницькому завтра буде трохи хмарно, вночі +13°, вдень +23°, злива.- В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +22°, злива.- У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі +13°, вдень +23°, злива.- У Вінниці завтра буде +14°...+22°, невелика хмарність, злива.- У Житомирі в п'ятницю буде вночі +13°, вдень +20°, похмуро, суцільна хмарність, злива.- У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.- У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень +26°, невелика хмарність.- У Полтаві завтра - невелика хмарність, температура повітря +12°...+22°.- В Одесі 17 вересня - невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +24°.- У Херсоні в п'ятницю вночі +15°, вдень +26°, невелика хмарність.- У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°.- У Запоріжжі завтра температура вночі +11°, вдень +23°, невелика хмарність.- У Сумах завтра температура повітря становитиме +9°...+14°, похмуро, хмарність, невеликий дощ.- У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +10°, вдень +19°.- У Дніпрі температура вночі буде +12°, вдень +24°, невелика хмарність.- У Сімферополі в п'ятницю буде трохи хмарно, +11°...+23°.- У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +7°, вдень +22°.- У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +7°, вдень +22°.17 вересня - ікони Божої Матері "Неопалима купина". Ікона Божої Матері під назвою "Неопалима купина" вважалася чудодійною, тому що вона оберігала будинок від пожежі. Тому і була колись особливо шанованою в наших краях, де майже все, що оточувало людей, було з дерева і легко горіло. Це будинки та комори, хліва, вітряки й церкви, навіть паркани

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