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Підпал автомобіля медійниці Катерини Дулапчій: що відомо через 5 місяців

Підпал автомобіля медійниці Катерини Дулапчій: що відомо через 5 місяців
У квітні цього року луцькій медійниці Катерині Той (Дулапчій) спалили автомобіль. Через 5 місяців після події у поліції розповіли, чи знайшли палія.

Про це йшлося під час інтерв’ю з начальником Головного управління Нацполіції у Волинській області Юрієм Крошком.

Головний поліцейський області розповів, що злочин досі не розкритий.
«Визначене коло осіб, але вина жодного з них ще не доведена, нікому про підозру ще не оголосили, тому треба працювати. Робота активно ведеться», - висловився Юрій Крошко.

За його словами, у слідства існують й інші версії щодо мотивів злочину, крім версії потерпілої про журналістську діяльність.

«Цей злочин – у категорії так званих контрольних. По-перше, бо це підпал, по-друге, бо потерпіла – журналістка. Ніхто нам його не дасть забути навіть на рівні центрального апарату. Бо існує список контрольних злочинів. Журналісти – контрольна категорія потерпілих», – прокоментував Крошко.

Повний текст інтерв’ю можна прочитати за посиланням.

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Теги: Катерина Дулапчій, підпал, авто, варте уваги
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