У Польщі пожежник побив 2-х дітей з України, одному з них зламав ніс





Як пoвідoмляє



Інцидент стався тиждень тому. За інформацією поліції, чоловік, який працює пожежником, побачив 8-річного та 10-річного хлопчиків з самокатом на тротуарі, після чого силою втягнув обох до свого автомобіля. Швидше всього, він збирався залякати їх, застосовуючи при цьому рукоприкладство. В старшого хлопця діагностували зламаний ніс.



Після “виховної бесіди”, чоловік привіз хлопців неподалік місця їхнього проживання. Там діти втекли з автомобіля. Наступного дня мама одного з них звернулася до поліції.



Пожежника поки що відсторонили від роботи на 3 місяці. Крім того, йому пред'явили звинувачення в позбавлені свободи пересування двох хлопчиків, нанесенні тілесних ушкоджень 10-річній дитині та порушенні тілесної недоторканності 8-річної дитини. За це може загрожувати до 5 років тюрми. Поліція стерджує, що в цьому випадку не йдеться про злочин через національну приналежність.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежник з міста Бидгощ відповідатиме за побиття двох хлопців з України віком 8 та 10 років.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на wiadomosci.onet.pl, причиною побиття начебто стало те, що діти позичили самокат в сина чоловіка, але потім не захотіли його віддавати.Інцидент стався тиждень тому. За інформацією поліції, чоловік, який працює пожежником, побачив 8-річного та 10-річного хлопчиків з самокатом на тротуарі, після чого силою втягнув обох до свого автомобіля. Швидше всього, він збирався залякати їх, застосовуючи при цьому рукоприкладство. В старшого хлопця діагностували зламаний ніс.Після “виховної бесіди”, чоловік привіз хлопців неподалік місця їхнього проживання. Там діти втекли з автомобіля. Наступного дня мама одного з них звернулася до поліції.Пожежника поки що відсторонили від роботи на 3 місяці. Крім того, йому пред'явили звинувачення в позбавлені свободи пересування двох хлопчиків, нанесенні тілесних ушкоджень 10-річній дитині та порушенні тілесної недоторканності 8-річної дитини. За це може загрожувати до 5 років тюрми. Поліція стерджує, що в цьому випадку не йдеться про злочин через національну приналежність.

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