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Найбільше – за газ: волиняни боргують за комунпослуги майже 800 мільйонів гривень

Найбільше – за газ: волиняни боргують за комунпослуги майже 800 мільйонів гривень
З урахуванням боргів, які накопичилися у попередні роки, наразі волиняни мають сплати 791 млн грн за спожиті та використані комунальні послуги.

Про це повідомляє "Суспільне Волині" з посиланням на Головне управлінні статистики у Волинській області.

Найбільше жителі області заборгували за постачання та розподіл природного газу – 379,1 млн грн.

За постачання теплової енергії та гарячої води волиняни заборгували 179,1 млн грн. Ще 128,5 млн грн жителі області боргують за постачання та розподіл електроенергії.

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Борги на суму 66,8 млн грн у волинян накопичилися за централізоване водопостачання та водовідведення. За управління багатоквартирними будинками жителі Волині боргують 24,1 млн грн.

Враховуючи борги попередніх років, ще 13,4 млн грн волиняни винні за надання послуг з вивезення побутових відходів.

За даними Головного управління статистики, у липні 2021 року з населенням було укладено 205 договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 1 395,4 тис. грн.

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Теги: компослуги, борги, волиняни
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