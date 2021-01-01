Які марки електрокарів шукають українці найчастіше в Інтернеті
Сьогодні, 19:22
Стало відомо, які електромобілі найчастіше шукають в Україні за підсумками 2021 року.
Відповідне дослідження провели фахівці цифрового консалтингового агентства “Ольшанський і Партнери", пише ТСН.
Зазначається, що цього року зацікавленість до "зелених" машин збільшилася у два рази, порівняно з 2018 роком. Тренд залишається зростаючим, що створює передумови до зростання попиту на цей тип авто і в майбутньому.
Так, українці шукають електрокари в Інтернеті в середньому 511 тисяч разів на місяць (6,1 млн разів на рік). Це 1,3% від загального попиту на онлайн-ринку автомобілів.
Найбільш популярний електрокар серед українців – Tesla. У середньому цей бренд шукають у Google понад 275 тисяч разів на місяць або 3,3 млн разів на рік. Водночас частка запитів із наміром купити на Tesla вище від середньої на ринку – 18,6% (понад 51 тисяча запитів на місяць або 612 тисяч запитів на рік).
Другий за популярністю бренд електрокарів – BMW. Від 2018 року кількість попиту на електрокари BMW збільшилась на 116% (від 31 до 67 тисяч запитів на місяць). Утім, найшвидший за темпом зростання бренд електрокарів – Porsche. Попит на нього за три роки зріс на 1 250% (від 1,7 до 24 тисяч запитів на місяць).
Попит на топ-5 брендів електромобілів зростає з року в рік з колосальною швидкістю. Це говорить про те, що частка попиту на електромобілі буде тільки зростати, і все більше українців будуть шукати автомобілі з електродвигуном.
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Відповідне дослідження провели фахівці цифрового консалтингового агентства “Ольшанський і Партнери", пише ТСН.
Зазначається, що цього року зацікавленість до "зелених" машин збільшилася у два рази, порівняно з 2018 роком. Тренд залишається зростаючим, що створює передумови до зростання попиту на цей тип авто і в майбутньому.
Так, українці шукають електрокари в Інтернеті в середньому 511 тисяч разів на місяць (6,1 млн разів на рік). Це 1,3% від загального попиту на онлайн-ринку автомобілів.
Найбільш популярний електрокар серед українців – Tesla. У середньому цей бренд шукають у Google понад 275 тисяч разів на місяць або 3,3 млн разів на рік. Водночас частка запитів із наміром купити на Tesla вище від середньої на ринку – 18,6% (понад 51 тисяча запитів на місяць або 612 тисяч запитів на рік).
Другий за популярністю бренд електрокарів – BMW. Від 2018 року кількість попиту на електрокари BMW збільшилась на 116% (від 31 до 67 тисяч запитів на місяць). Утім, найшвидший за темпом зростання бренд електрокарів – Porsche. Попит на нього за три роки зріс на 1 250% (від 1,7 до 24 тисяч запитів на місяць).
Попит на топ-5 брендів електромобілів зростає з року в рік з колосальною швидкістю. Це говорить про те, що частка попиту на електромобілі буде тільки зростати, і все більше українців будуть шукати автомобілі з електродвигуном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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