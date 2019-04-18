Штраф – до 1000 євро: Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій





Про це повідомляє



Зазначається, що працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" планують штрафувати, але не звільняти.



Зокрема, сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро, і ще більше - в разі виявлення підробки документа.



Водночас після п'яти днів відсутності особи на робочому місці, через відсутність "зеленої перепустки", роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.



Нагадують, від 6 серпня в Італії набули чинності нові правила, що стосуються "зелених паспортів" для вакцинованих і громадян, які перехворіли на коронавірус. Від цього дня підтвердження вакцинації від коронавірусу, одужання або негативний тест необхідно буде пред'являти для відвідування музеїв і внутрішніх залів ресторанів. Проти цих правил в Італії пройшли багатотисячні протести.



Наразі 73% населення, старшого за 12 років, вже вакциновані, а 99% смертей від коронавірусу припадають на не повністю вакцинованих громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер. Державні і комерційні компанії призначатимуть відповідального за перевірку "перепусток".Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на італійське видання "Corriere della Sera".Зазначається, що працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" планують штрафувати, але не звільняти.Зокрема, сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро, і ще більше - в разі виявлення підробки документа.Водночас після п'яти днів відсутності особи на робочому місці, через відсутність "зеленої перепустки", роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.Нагадують, від 6 серпня в Італії набули чинності нові правила, що стосуються "зелених паспортів" для вакцинованих і громадян, які перехворіли на коронавірус. Від цього дня підтвердження вакцинації від коронавірусу, одужання або негативний тест необхідно буде пред'являти для відвідування музеїв і внутрішніх залів ресторанів. Проти цих правил в Італії пройшли багатотисячні протести.Наразі 73% населення, старшого за 12 років, вже вакциновані, а 99% смертей від коронавірусу припадають на не повністю вакцинованих громадян.

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