Штраф – до 1000 євро: Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій
Сьогодні, 20:40
Від 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер. Державні і комерційні компанії призначатимуть відповідального за перевірку "перепусток".
Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на італійське видання "Corriere della Sera".
Зазначається, що працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" планують штрафувати, але не звільняти.
Зокрема, сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро, і ще більше - в разі виявлення підробки документа.
Водночас після п'яти днів відсутності особи на робочому місці, через відсутність "зеленої перепустки", роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.
Нагадують, від 6 серпня в Італії набули чинності нові правила, що стосуються "зелених паспортів" для вакцинованих і громадян, які перехворіли на коронавірус. Від цього дня підтвердження вакцинації від коронавірусу, одужання або негативний тест необхідно буде пред'являти для відвідування музеїв і внутрішніх залів ресторанів. Проти цих правил в Італії пройшли багатотисячні протести.
Наразі 73% населення, старшого за 12 років, вже вакциновані, а 99% смертей від коронавірусу припадають на не повністю вакцинованих громадян.
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Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на італійське видання "Corriere della Sera".
Зазначається, що працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" планують штрафувати, але не звільняти.
Зокрема, сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро, і ще більше - в разі виявлення підробки документа.
Водночас після п'яти днів відсутності особи на робочому місці, через відсутність "зеленої перепустки", роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.
Нагадують, від 6 серпня в Італії набули чинності нові правила, що стосуються "зелених паспортів" для вакцинованих і громадян, які перехворіли на коронавірус. Від цього дня підтвердження вакцинації від коронавірусу, одужання або негативний тест необхідно буде пред'являти для відвідування музеїв і внутрішніх залів ресторанів. Проти цих правил в Італії пройшли багатотисячні протести.
Наразі 73% населення, старшого за 12 років, вже вакциновані, а 99% смертей від коронавірусу припадають на не повністю вакцинованих громадян.
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