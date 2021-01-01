Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 10-15° тепла, вдень 17-22° тепла.



За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.



Вдень - 18-17⁰ тепла, вночі - 19-20⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 17 вересня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, дощ та грозу.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 10-15° тепла, вдень 17-22° тепла.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.Вдень - 18-17⁰ тепла, вночі - 19-20⁰ тепла.

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