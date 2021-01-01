Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 17 вересня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, дощ та грозу.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15° тепла, вдень 17-22° тепла.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Вдень - 18-17⁰ тепла, вночі - 19-20⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15° тепла, вдень 17-22° тепла.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Вдень - 18-17⁰ тепла, вночі - 19-20⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку вчетверте вручили премію імені Івана Корсака. ВІДЕО
Сьогодні, 19:43
Які марки електрокарів шукають українці найчастіше в Інтернеті
Сьогодні, 19:22
Де у Луцьку будуть відключати світло 16 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині закінчилася вакцина Moderna: що робити жителям, які щепилися 1 дозою. ВІДЕО
Сьогодні, 18:48
Медіа