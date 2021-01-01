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На Волині закінчилася вакцина Moderna: що робити жителям, які щепилися 1 дозою. ВІДЕО

На Волині закінчилася вакцина Moderna: що робити жителям, які щепилися 1 дозою. ВІДЕО
“Змішувати” вакцини чи ні? Жителі Луцька, що отримали першу дозу Moderna нині не можуть щепитися вдруге. На Волині Moderna більше немає. І, за словами медиків, її поставок в Україну вже не буде. Як же діяти у ситуації – не знає ніхто. Чітких вказівок не дають і в Міністерстві охорони здоров’я.

Не вакцинуватися вдруге взагалі чи змішувати вакцини? Що робити – розповідають у сюжеті 12 каналу.

Андрій Дяченко не вакцинувався, аж поки у луцьких центрах щеплень не з’явилася Moderna. Саме цю протиковідну вакцину чоловік вважає найефективнішою. Тож коли вона прибула – не вагався й одразу отримав першу дозу. За 28 днів мав би щепитися вдруге.

“Підходить там черга другої вакцинації, у відповідь пані говорить, що “Модерни” немає. Набираємо за два три дні – те саме”, – розповідає Андрій Дяченко.

Такої немає не лише у центрі вакцинації, де щепився Андрій. Закінчилась вона по області, й по всій Західній Україні. Нових її поставок в Україну вже не чекають.

Як тепер вчинити – Андрій не знає. Розгублені у ситуації і медики. Адже жодних наказів щодо змішування вакцин в Міністерстві охорони здоров’я не давали.

Ризикувати і змішувати вакцини медики не хочуть. Адже за негативні наслідки доведеться відповідати їм, а не МОЗу, який ще сам не визначився. Натомість, визначилися у центрі масової вакцинації на Відродження.

“Існує протокол взаємозамінності вакцини. Хто отримав Moderna першу дозу – може пройти вакцинацію другою дозою Pfizer”, – каже медичний директор Центру первинної медичної допомоги №2 Віктор Пахарчук.

І наголошують: робити другу дозу Pfizer замість Moderna варто через 28 днів після першої. Із цим радять не затягувати, аби згодом не довелося проходити курс вакцинації заново.

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Теги: вакцинація, Волинь
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