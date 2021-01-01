На Волині закінчилася вакцина Moderna: що робити жителям, які щепилися 1 дозою. ВІДЕО





Не вакцинуватися вдруге взагалі чи змішувати вакцини? Що робити – розповідають у



Андрій Дяченко не вакцинувався, аж поки у луцьких центрах щеплень не з’явилася Moderna. Саме цю протиковідну вакцину чоловік вважає найефективнішою. Тож коли вона прибула – не вагався й одразу отримав першу дозу. За 28 днів мав би щепитися вдруге.



“Підходить там черга другої вакцинації, у відповідь пані говорить, що “Модерни” немає. Набираємо за два три дні – те саме”, – розповідає Андрій Дяченко.



Такої немає не лише у центрі вакцинації, де щепився Андрій. Закінчилась вона по області, й по всій Західній Україні. Нових її поставок в Україну вже не чекають.



Як тепер вчинити – Андрій не знає. Розгублені у ситуації і медики. Адже жодних наказів щодо змішування вакцин в Міністерстві охорони здоров’я не давали.



Ризикувати і змішувати вакцини медики не хочуть. Адже за негативні наслідки доведеться відповідати їм, а не МОЗу, який ще сам не визначився. Натомість, визначилися у центрі масової вакцинації на Відродження.



“Існує протокол взаємозамінності вакцини. Хто отримав Moderna першу дозу – може пройти вакцинацію другою дозою Pfizer”, – каже медичний директор Центру первинної медичної допомоги №2 Віктор Пахарчук.



І наголошують: робити другу дозу Pfizer замість Moderna варто через 28 днів після першої. Із цим радять не затягувати, аби згодом не довелося проходити курс вакцинації заново.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Змішувати” вакцини чи ні? Жителі Луцька, що отримали першу дозу Moderna нині не можуть щепитися вдруге. На Волині Moderna більше немає. І, за словами медиків, її поставок в Україну вже не буде. Як же діяти у ситуації – не знає ніхто. Чітких вказівок не дають і в Міністерстві охорони здоров’я.Не вакцинуватися вдруге взагалі чи змішувати вакцини? Що робити – розповідають у сюжеті 12 каналу. не вакцинувався, аж поки у луцьких центрах щеплень не з’явилася Moderna. Саме цю протиковідну вакцину чоловік вважає найефективнішою. Тож коли вона прибула – не вагався й одразу отримав першу дозу. За 28 днів мав би щепитися вдруге.“Підходить там черга другої вакцинації, у відповідь пані говорить, що “Модерни” немає. Набираємо за два три дні – те саме”, – розповідає Андрій Дяченко.Такої немає не лише у центрі вакцинації, де щепився Андрій. Закінчилась вона по області, й по всій Західній Україні. Нових її поставок в Україну вже не чекають.Як тепер вчинити – Андрій не знає. Розгублені у ситуації і медики. Адже жодних наказів щодо змішування вакцин в Міністерстві охорони здоров’я не давали.Ризикувати і змішувати вакцини медики не хочуть. Адже за негативні наслідки доведеться відповідати їм, а не МОЗу, який ще сам не визначився. Натомість, визначилися у центрі масової вакцинації на Відродження.“Існує протокол взаємозамінності вакцини. Хто отримав Moderna першу дозу – може пройти вакцинацію другою дозою Pfizer”, – каже медичний директор Центру первинної медичної допомоги №2 Віктор Пахарчук.І наголошують: робити другу дозу Pfizer замість Moderna варто через 28 днів після першої. Із цим радять не затягувати, аби згодом не довелося проходити курс вакцинації заново.

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