вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку пропонують поміняти місцями Лесю Українку і Шевченка.ВІДЕО

У Луцьку пропонують поміняти місцями Лесю Українку і Шевченка.ВІДЕО
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл ініціює змінити місце розташування пам’ятників Лесі Українки та Тараса Шевченка. Таку пропозицію митрополит опублікував минулої осені у листі-звернені до міської влади.

Наразі ця тема досі залишається актуальною. Відомо, що пам’ятник Лесі Українці встановили у 1970 році, а Тарасові Шевченку – у 1995 році.

Як пояснював таку необхідність перенесення пам’ятників Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ ЧИТАЙТЕ ТУТ.

Що думають лучани про перенесення скульптур? Детальніше – у відео Інформаційного агенства Конкурент.



Крім того нагадаємо, що у лютому минулого року таку ж ініціативу на сайті місцевих петицій зареєстрував лучанин Олег Карась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пам’ятники поміняти місцями, Українка, Шевченко, Михаїл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пропонують поміняти місцями Лесю Українку і Шевченка.ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
Штраф – до 1000 євро: Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку вчетверте вручили премію імені Івана Корсака. ВІДЕО
Сьогодні, 19:43
Які марки електрокарів шукають українці найчастіше в Інтернеті
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
В аеропорту Італії померла українка: після смерті її обікрали, а шахраї намагаються нажитися на горі В аеропорту Італії померла українка: після смерті її обікрали, а шахраї намагаються нажитися на горі
09 вересень, 09:50
В Італії молода українка викинулася з вікна лікарні В Італії молода українка викинулася з вікна лікарні
31 серпень, 10:00
У Польщі українку спіймали на онлайн-шахрайстві У Польщі українку спіймали на онлайн-шахрайстві
17 серпень, 19:18
Митрополит Михаїл закликав молитися за відвернення пожеж, буревіїв і повеней. ТЕКСТ МОЛИТВИ Митрополит Михаїл закликав молитися за відвернення пожеж, буревіїв і повеней. ТЕКСТ МОЛИТВИ
07 серпень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пропонують поміняти місцями Лесю Українку і Шевченка.ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
 0
Штраф – до 1000 євро: Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій
Сьогодні, 20:40
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку вчетверте вручили премію імені Івана Корсака. ВІДЕО
Сьогодні, 19:43
 0
Які марки електрокарів шукають українці найчастіше в Інтернеті
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8