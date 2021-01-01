У Луцьку пропонують поміняти місцями Лесю Українку і Шевченка.ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл ініціює змінити місце розташування пам’ятників Лесі Українки та Тараса Шевченка. Таку пропозицію митрополит опублікував минулої осені у листі-звернені до міської влади.
Наразі ця тема досі залишається актуальною. Відомо, що пам’ятник Лесі Українці встановили у 1970 році, а Тарасові Шевченку – у 1995 році.
Як пояснював таку необхідність перенесення пам’ятників Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ ЧИТАЙТЕ ТУТ.
Що думають лучани про перенесення скульптур? Детальніше – у відео Інформаційного агенства Конкурент.
Крім того нагадаємо, що у лютому минулого року таку ж ініціативу на сайті місцевих петицій зареєстрував лучанин Олег Карась.
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Наразі ця тема досі залишається актуальною. Відомо, що пам’ятник Лесі Українці встановили у 1970 році, а Тарасові Шевченку – у 1995 році.
Як пояснював таку необхідність перенесення пам’ятників Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ ЧИТАЙТЕ ТУТ.
Що думають лучани про перенесення скульптур? Детальніше – у відео Інформаційного агенства Конкурент.
Крім того нагадаємо, що у лютому минулого року таку ж ініціативу на сайті місцевих петицій зареєстрував лучанин Олег Карась.
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