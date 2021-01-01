У Луцьку пропонують поміняти місцями Лесю Українку і Шевченка.ВІДЕО

Михаїл ініціює змінити місце розташування пам’ятників Лесі Українки та Тараса Шевченка. Таку пропозицію митрополит опублікував минулої осені у листі-звернені до міської влади.



Наразі ця тема досі залишається актуальною. Відомо, що пам’ятник Лесі Українці встановили у 1970 році, а Тарасові Шевченку – у 1995 році.



Як пояснював таку необхідність перенесення пам’ятників Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ



Що думають лучани про перенесення скульптур? Детальніше – у відео Інформаційного агенства







Крім того нагадаємо, що у лютому минулого року таку ж ініціативу на сайті місцевих петицій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський ПЦУініціює змінити місце розташування пам’ятників Лесі Українки та Тараса Шевченка. Таку пропозицію митрополит опублікував минулої осені у листі-звернені до міської влади.Наразі ця тема досі залишається актуальною. Відомо, що пам’ятник Лесі Українці встановили у 1970 році, а Тарасові Шевченку – у 1995 році.Як пояснював таку необхідність перенесення пам’ятників Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ ЧИТАЙТЕ ТУТ. Що думають лучани про перенесення скульптур? Детальніше – у відео Інформаційного агенства Конкурент. Крім того нагадаємо, що у лютому минулого року таку ж ініціативу на сайті місцевих петицій зареєстрував лучанин Олег Карась.

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