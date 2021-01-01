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Із 45-ти км відремонтовано 26 км: чи виконають дорожники амбітний план на 2021 щодо автошляху до Світязя

Із 45-ти км відремонтовано 26 км: чи виконають дорожники амбітний план на 2021 щодо автошляху до Світязя
На Волині розпочався ремонт на останній із запланованих на поточний рік ділянці автошляху Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ у рамках програми #Велике_будівництво. Про старт робіт повідомляє Служба автомобільних доріг області.

"Амбітний план 2021 року – відновити 45,5 км важливого для області автошляху за маршрутом до Шацьких озер. На перших понад 26 км цього територіального автошляху, а саме від с.Піща до с.Положеве, ремонт завершено. Тепер з ремонтами рухаємось далі у напрямку м.Любомля і відновлюємо більше 19 км. Працюємо на двох відтинках" , - пишуть дорожники.

Відтак, між населеними пунктами Положеве та Згорани відновлення дорожнього одягу вже завершується. Ремонтні роботи на цій ділянці, що стартували у серпні, виконувались в режимі 24/7. Місяць плідної праці і на дорозі до озера Світязь є ще близько 9 км якісного покриття.

Зараз ремонтні роботи стартували на останній із запланованих на поточний рік ділянці автошляху Т-03-02. Це відтинок протяжністю 9,5 км між населеними пунктами Згорани і Любомль. Тут працює фреза, шліфуючи зношене дорожнє покриття.

Ремонт проводить підрядне підприємство ТОВ «ВОЛИНЬДОРБУД».
Із 45-ти км відремонтовано 26 км: чи виконають дорожники амбітний план на 2021 щодо автошляху до Світязя
Із 45-ти км відремонтовано 26 км: чи виконають дорожники амбітний план на 2021 щодо автошляху до Світязя
Із 45-ти км відремонтовано 26 км: чи виконають дорожники амбітний план на 2021 щодо автошляху до Світязя

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Теги: ремонт дороги, Світязь, Згорани
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